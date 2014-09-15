银行观点：中国外占下降受结汇意愿和资本流出影响，料难再现快增长--交行

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透北京9月15日 - 针对中国8月外汇占款再现绝对额下降的情况，交通银行 最新研报表示，境内经济主体结汇需求降低和短期资本流出是外汇占款减少的主要原因。未来，外汇占款难以再现快速增长的态势。
交行研报称，8月外占减少的主要原因之一是境内居民和企业结汇需求下降，售汇需求上升。在国内经济增长仍有不确定性、回流预期存在分歧、美元持续坚挺的影响下，国内居民和企业结汇需求明显下降，售汇需求上升。数据上看，8月新增外汇存款高达154亿美元，较7月略有上升。
研报认为，8月外占减少的另一个原因为资本流入受影响。近期实体经济数据表现不佳，房地产市场持续下行，引发外界对中国经济增长前景的担忧，不利于资本流入。预计8月份FDI将延续近几个月来的同比增速下降态势，绝对额可能进一步下降到70亿美元左右。
此外，受中国企业加快“走出去”战略的影响，中国对外直接投资稳步增长，从而形成资本流出。同时，美国经济数据表现强劲、美联储可能加快退出QE的预期增强，引发资本回流美国。
报告同时指出，存在有利因素推动中国外汇占款增加。8月份中国货物贸易出口状况及净顺差状况继续保持良好，8月贸易顺差创历史新高；而受沪港通实施在即、宽松政策预期等因素的影响，8月股市继续保持较高活跃度，对境外资本有一定吸引力。
报告判断，未来外汇占款快增难以再现。在中国经济增长放缓、国际收支顺差趋于收窄、房地产市场下行、境内企业对外投资以及美联储退出QE等因素的共同影响下，未来跨境资本流动将呈流入和流出交替出现、波动加大的局面；加之境内主体结售汇需求变化，外汇占款总体将呈趋势性放缓，难以再现快速增长的态势。
中国人民银行周一公布的8月全部金融机构外汇占款时隔一个月后再现负增长，与当月外贸顺差创纪录形成巨大反差。8月末金融机构外汇占款余额为294,580.30亿元，环比减少311亿元人民币。（完） (整理 李贺; 审校 林高丽)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00