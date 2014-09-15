表格: LME金属库存最新变化--9月15日

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商

路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。