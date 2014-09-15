表格: LME金属库存最新变化--9月15日

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透伦敦9月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为 吨): 品种 最新库存 变动 铜 156,375 -100 锡 9,915 +85 铅 225,875 -25 锌 754,725 -300 铝 4,711,675 -9,000 镍 334,842 +1,008 铝合金 30,420 -620 NASAAC 67,560 +1,480 *NASAAC为北美特种铝合金.(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 种 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。