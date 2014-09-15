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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 16:07 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月15日

路透伦敦9月15日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为
吨):
    
   品种       最新库存     变动
    铜         156,375     -100
    锡           9,915      +85
    铅         225,875      -25
    锌         754,725     -300
    铝       4,711,675   -9,000
    镍         334,842   +1,008
  铝合金        30,420     -620
  NASAAC        67,560   +1,480
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据            库存分布               品种     库存数据      库存分布
 种                                                                     
 铜   MCU-STOCKS        <0#MCUSTX-LOC-GRD>          铅  MPB-STOCKS           <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS        <0#MALSTX-LOC-GRD>          锡  MSN-STOCKS           <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS        <0#MZNSTX-LOC-GRD>      铝合金  MAA-STOCKS           <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS        <0#MNISTX-LOC-GRD>       NASAA  MNA-STOCKS           <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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