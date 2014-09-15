香港股市：收在五周低点，中石化拖累大盘

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
中国石化 跌幅居前，大跌6.8%。这家亚洲最大炼油商周日发布公告称，拟由25家境内外投资者以现金共计人民币1,070.94亿元（含等值美元）认购其旗下全资销售公司29.99%的股权。
澳门博彩股继续低迷，因营收增长前景不佳。银河娱乐 下跌3.3%，金沙中国 下跌1.4%。(完)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。