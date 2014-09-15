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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 16:19 BJT

香港股市：收在五周低点，中石化拖累大盘

中国石化 跌幅居前，大跌6.8%。这家亚洲最大炼油商周日发布公告称，拟由25家境内外投资者以现金共计人民币1,070.94亿元（含等值美元）认购其旗下全资销售公司29.99%的股权。

澳门博彩股继续低迷，因营收增长前景不佳。银河娱乐 下跌3.3%，金沙中国 下跌1.4%。(完)
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