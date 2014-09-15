离岸人民币：中国央行授权中行巴黎分行担任巴黎人民币业务清算行

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透北京9月15日 - 中国央行周一称，根据《中国人民银行与法兰西银行备忘录》相关内容，决定授权中国银行 巴黎分行担任巴黎人民币业务清算行。
中国央行此前宣布，分别与法兰西银行和卢森堡中央银行签署合作备忘录，将在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排；之后，将确定巴黎和卢森堡的人民币业务清算行。
中国海关数据显示，今年前八个月，中法两国进出口商品总额达到365亿美元，占同期中国与欧盟商品贸易总额近一成。
中国央行正大力推进人民币国际化，目前已在香港、台湾、新加坡、首尔、法兰克福、伦敦等地建立跨境人民币清算安排和清算行。
跨境人民币资金清算和结算有三个渠道：一是通过境外人民币业务清算行进行清算；二是通过境内代理行进行清算；三是通过开立非居民账户进行结算。（完）
(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝在每吨1,955美元面临阻力，可能回撤到1,924-1,931美元区间。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。