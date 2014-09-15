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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 16:20 BJT

离岸人民币：中国央行授权中行巴黎分行担任巴黎人民币业务清算行

路透北京9月15日 - 中国央行周一称，根据《中国人民银行与法兰西银行备忘录》相关内容，决定授权中国银行 巴黎分行担任巴黎人民币业务清算行。

中国央行此前宣布，分别与法兰西银行和卢森堡中央银行签署合作备忘录，将在巴黎和卢森堡建立人民币清算安排；之后，将确定巴黎和卢森堡的人民币业务清算行。

中国海关数据显示，今年前八个月，中法两国进出口商品总额达到365亿美元，占同期中国与欧盟商品贸易总额近一成。

中国央行正大力推进人民币国际化，目前已在香港、台湾、新加坡、首尔、法兰克福、伦敦等地建立跨境人民币清算安排和清算行。

跨境人民币资金清算和结算有三个渠道：一是通过境外人民币业务清算行进行清算；二是通过境内代理行进行清算；三是通过开立非居民账户进行结算。（完）

(发稿 谢衡; 审校 黄凯)
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