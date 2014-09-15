《中国企业债发行日程表》--9月15日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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*西安国际陆港 9 7 9/22簿记建档 -- AA- 9/23-9/28 西部证券
投资发展集团 (第3-7年末每年还20%本金/重庆进出口信用和东北中小企业信用再担保担保提供担保)
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*嘉峪关市城市 10 7 9/22簿记建档 上限9.10% AA- 9/23-9/25 国开证券
基础设施建设投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/酒泉钢铁(集团)提供担保) 平安证券
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新密财源城市 10 7 9/11簿记建档 7.28% AA 9/12-9/16 中原证券
开发建设有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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天津新技术 8 7 9/11簿记建档 6.65% AA 9/12-9/16 中信建投证券
产业园武清开发区总公司 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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济南西城 20 7 9/12簿记建档 *6.00% AA+ 9/15-9/17 齐鲁证券
投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国泰君安证券
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江苏望涛 10 6 9/12簿记建档 *6.82% AA 9/15-9/17 信达证券
投资建设 (第3-6年末每年偿还25%本金)
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盐城东方 12 7 9/12簿记建档 *6.48% AA 9/15-9/17 中信证券
投资开发集团 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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重庆两江新区 20 7 9/15簿记建档 上限7.00% AAA 9/16-9/18 广发证券
开发投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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高安城投 7 7 9/15簿记建档 *8.35% AA- 9/16-9/18 兴业证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权提供担保)
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北京国资 至多45 15 *9/15簿记建档 上限5.70% AAA 9/16-9/18 海通证券
经营管理中心 (第5及10年末设发行人及投资者选择权) 中信建投证券
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中国电力 30 15 9/16簿记建档 *上限6.30% AAA 9/17-9/19 海通证券
投资集团
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宜都市国通 11 7 9/16簿记建档 *上限8.50% AA 9/17-9/19 中投证券
投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金) 天风证券
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陕西安康高新 9 7 9/16簿记建档 上限8.90% AA- 9/17-9/19 华英证券
产业投资集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/土地使用权抵押担保)
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青岛胶州湾 11.5 7 9/17簿记建档 上限8.00% AA 9/18-9/22 兴业证券
发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/国有土地使用权担保) 国开证券
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杭州地铁集团 50 10 9/16簿记建档 *上限6.20% AAA 9/17-9/23 国信证券
(第3-6年末每年偿还10%本金，第7-10年末每年偿还15%本金) 浙商证券/财通证券
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武汉黄陂区 12 7 9/16簿记建档 *上限7.20% AA 9/17-9/23 长江证券
城建投资开发 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保)
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鄂州城建投资 7 7 9/18簿记建档 -- AA 9/19-9/25 长江证券
(第3-7年末每年偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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抚顺城投小微 6 4 9/16簿记建档 *上限7.30% AA 9/17-9/19 国泰君安证券
企业增信集合债 (第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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注: *表示新增。(完)
(整理 丁淑琴； 审校 吴芳)