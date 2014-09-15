台湾汇市：台币创逾三个半月低位，随新兴亚币走弱

* 台币连六跌创逾三个半月低位 * 美联储利率决议出炉前，美元料持强 * 明日实质交易暂估在30.000-30.100 路透台北9月15日 - 台币兑美元 周一连续第六日收贬，创逾三个半月低位。交易员认为 ，市场预期美联储的升息态度趋向鹰派，再加上中国经济数据表现不佳，使得台币跟随新兴亚币走弱。 交易员表示，午后外资汇出需求未减，纵然出口商也持续抛汇，但台币实质价位却贬破30.050，引发了美 元空单回补。随着美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议的逼近，预料观望气氛将转趋浓厚，明日台币实质 价位或有测试30.100的机会。 “就是跟着国际盘反映，外资现货买了不少(美元)。〞一位外商银行交易人士说。 另一本地银行交易员则称，在欧洲央行确定祭出宽松措施后，接下来关注的重点就是美国升息。这使得先 前流向亚洲的热钱蠢动，并有部分先行获利了结。 他认为，在美联储公布利率决议前，国际美元应该还是偏强，至于台币会贬到什么位置，一方面要看外资 的美元需求，再者则要看央行的态度。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度稍稍扩大，一个月 远汇报价 尾盘在30.135/30.155左右，上日纽约盘收在30.030。 今日台币兑美元收创逾三个半月低位，前波收盘低位为5月29日的30.128。台币今日主要交易区间在30.01 2-30.055，上日交易区间在30.000-30.008。 台湾股市周一随亚洲区域股市下跌，因中国经济数据不佳。大盘连续第四个交易日收跌，但在半年线似有 寻求止稳迹象；外资及陆资在台股卖超11.18亿台币，连续四个交易日卖超共计176.22亿台币；上交易日为卖 超46亿台币。 新兴亚币周一下跌，马来西亚林吉特领跌，因中国经济数据让人失望，引发投资者担心该国经济恐大幅放 缓，此外美国可能提前加息也令市场忧虑。 本周全球重要经济事件与数据包括： 9/15(一)：美国纽约联储制造业指数、美国工业生产、欧元区7月贸易收支、中国国务院副总理马凯与法 国财长萨潘在法国主持第二届中法高级别经济财金对话(至9月16日)、经济合作暨发展组织(OECD)发布对主要 经济体的最新短期预估并提出建议； 9/16(二)：美国最终需求生产者物价指数(PPI)、美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的利率会 议(至9月17日)、欧元区第二季劳工成本和薪资、澳洲央行发布9月货币政策会议记录、日本央行总裁黑田东彦 在记者会上讲话、韩国企划财政部长官崔炅焕举行首尔外国记者俱乐部午餐新闻简布会将就经济政策发表讲话 、欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会、南非央行开始召开为期 三天的货币政策委员会会议。 9/17(三)：美国抵押贷款市场指数、美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)、美国经常帐、全美住宅建 筑商协会(NAHB)房屋市场指数、美国8月克利夫兰联储CPI、美国联邦基金利率目标、英国8月就业数据、欧洲 央行管理委员会会议，无利率宣布计划(至9月18日)、泰国央行举行货币政策会议。 9/18(四)：苏格兰独立公投、美国房屋开工及建筑许可、美国一周初请失业金人数、美国费城联邦储备银 行制造业指数、中国公布70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国生产者价格指数(PPI)、20国集团(G20)财 政及央行代表举行会议(至9月20日)、南非央行公布利率决议、澳洲凯恩斯--财政部及央行代表会议(至9月20 日)、日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话、瑞士央行货币政策评估、挪威央行议息会议。 9/19(五)：美国8月领先指标、欧元区7月经常帐和直接投资/证券投资流动、前美联储主席沃克尔为达拉 斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞，这项活动是为了纪念美国联邦储备系统成立100年，活动内容 并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及接待会。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.106 30.068 30.012-30.106 30.070 8.96 7.23 元太外汇经纪公司 30.105 30.067 30.010-30.105 30.070 4.39 3.05 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.000/0.015 美元/台币六个月期 -0.115/-0.095 -0.130/-0.105 (完)