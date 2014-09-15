台湾汇市：台币创逾三个半月低位，随新兴亚币走弱

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
* 台币连六跌创逾三个半月低位 * 美联储利率决议出炉前，美元料持强 * 明日实质交易暂估在30.000-30.100 路透台北9月15日 - 台币兑美元 周一连续第六日收贬，创逾三个半月低位。交易员认为 ，市场预期美联储的升息态度趋向鹰派，再加上中国经济数据表现不佳，使得台币跟随新兴亚币走弱。 交易员表示，午后外资汇出需求未减，纵然出口商也持续抛汇，但台币实质价位却贬破30.050，引发了美 元空单回补。随着美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议的逼近，预料观望气氛将转趋浓厚，明日台币实质 价位或有测试30.100的机会。 “就是跟着国际盘反映，外资现货买了不少(美元)。〞一位外商银行交易人士说。 另一本地银行交易员则称，在欧洲央行确定祭出宽松措施后，接下来关注的重点就是美国升息。这使得先 前流向亚洲的热钱蠢动，并有部分先行获利了结。 他认为，在美联储公布利率决议前，国际美元应该还是偏强，至于台币会贬到什么位置，一方面要看外资 的美元需求，再者则要看央行的态度。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度稍稍扩大，一个月 远汇报价 尾盘在30.135/30.155左右，上日纽约盘收在30.030。 今日台币兑美元收创逾三个半月低位，前波收盘低位为5月29日的30.128。台币今日主要交易区间在30.01 2-30.055，上日交易区间在30.000-30.008。 台湾股市周一随亚洲区域股市下跌，因中国经济数据不佳。大盘连续第四个交易日收跌，但在半年线似有 寻求止稳迹象；外资及陆资在台股卖超11.18亿台币，连续四个交易日卖超共计176.22亿台币；上交易日为卖 超46亿台币。 新兴亚币周一下跌，马来西亚林吉特领跌，因中国经济数据让人失望，引发投资者担心该国经济恐大幅放 缓，此外美国可能提前加息也令市场忧虑。 本周全球重要经济事件与数据包括： 9/15(一)：美国纽约联储制造业指数、美国工业生产、欧元区7月贸易收支、中国国务院副总理马凯与法 国财长萨潘在法国主持第二届中法高级别经济财金对话(至9月16日)、经济合作暨发展组织(OECD)发布对主要 经济体的最新短期预估并提出建议； 9/16(二)：美国最终需求生产者物价指数(PPI)、美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两日的利率会 议(至9月17日)、欧元区第二季劳工成本和薪资、澳洲央行发布9月货币政策会议记录、日本央行总裁黑田东彦 在记者会上讲话、韩国企划财政部长官崔炅焕举行首尔外国记者俱乐部午餐新闻简布会将就经济政策发表讲话 、欧洲央行管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁就货币政策和全球经济举行记者会、南非央行开始召开为期 三天的货币政策委员会会议。 9/17(三)：美国抵押贷款市场指数、美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)、美国经常帐、全美住宅建 筑商协会(NAHB)房屋市场指数、美国8月克利夫兰联储CPI、美国联邦基金利率目标、英国8月就业数据、欧洲 央行管理委员会会议，无利率宣布计划(至9月18日)、泰国央行举行货币政策会议。 9/18(四)：苏格兰独立公投、美国房屋开工及建筑许可、美国一周初请失业金人数、美国费城联邦储备银 行制造业指数、中国公布70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国生产者价格指数(PPI)、20国集团(G20)财 政及央行代表举行会议(至9月20日)、南非央行公布利率决议、澳洲凯恩斯--财政部及央行代表会议(至9月20 日)、日本央行总裁黑田东彦在证券协会年会中发表讲话、瑞士央行货币政策评估、挪威央行议息会议。 9/19(五)：美国8月领先指标、欧元区7月经常帐和直接投资/证券投资流动、前美联储主席沃克尔为达拉 斯联邦储备银行的Robert Roosa讲座致开幕辞，这项活动是为了纪念美国联邦储备系统成立100年，活动内容 并包括由达拉斯联储总裁费希尔主持的餐会及接待会。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.106 30.068 30.012-30.106 30.070 8.96 7.23 元太外汇经纪公司 30.105 30.067 30.010-30.105 30.070 4.39 3.05 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.010/0.020 0.000/0.015 美元/台币六个月期 -0.115/-0.095 -0.130/-0.105 (完)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00