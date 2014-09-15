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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 16:24 BJT

香港个股：五洲国际拟与平安不动产结盟，复牌股价涨至上市新高

路透香港9月15日 - 在中国从事开发批发市场及多功能综合体的五洲国际 周一宣布，获包括平安不动产在内的投资者，认购价值1亿美元可转股票据，并与平安订立战略合作协议，刺激公司今天复牌后股价升至上市以来新高。

五洲国际表示，平安保险 旗下平安不动产，及基金管理公司Pacific Alliance Investment Management Ltd.将分别认购本金额6,000万美元及4,000万美元的可转换票据，年利率为7%，初步换股价1.78港元，较公司停牌前最后报价1.65港元溢价7.9%。倘票据获悉数转换为股份，将相当于公司经扩大后已发行股本约8.56%。

该公司又与平安不动产订立战略合作框架协议，平安不动产拟就公司未来的专业批发市场及物流项目，进行总额不高于15亿元人民币的战略投资。

根据协议，平安不动产将向五洲国际提供财务支援以发展其综合商贸物流平台，并协助公司依托平安的综合金融服务平台，拓展中小企业贷款业务。平安不动产亦将针对五洲国际的物流地产，寻求引进保险资金进行投资的可能性。

五洲国际去年6月中在港挂牌，其股价今天最多曾大涨26%创上市以来新高，收盘涨幅略收窄至17.58%，报1.94港元。(完)

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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