香港个股：五洲国际拟与平安不动产结盟，复牌股价涨至上市新高

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透香港9月15日 - 在中国从事开发批发市场及多功能综合体的五洲国际 周一宣布，获包括平安不动产在内的投资者，认购价值1亿美元可转股票据，并与平安订立战略合作协议，刺激公司今天复牌后股价升至上市以来新高。
五洲国际表示，平安保险 旗下平安不动产，及基金管理公司Pacific Alliance Investment Management Ltd.将分别认购本金额6,000万美元及4,000万美元的可转换票据，年利率为7%，初步换股价1.78港元，较公司停牌前最后报价1.65港元溢价7.9%。倘票据获悉数转换为股份，将相当于公司经扩大后已发行股本约8.56%。
该公司又与平安不动产订立战略合作框架协议，平安不动产拟就公司未来的专业批发市场及物流项目，进行总额不高于15亿元人民币的战略投资。
根据协议，平安不动产将向五洲国际提供财务支援以发展其综合商贸物流平台，并协助公司依托平安的综合金融服务平台，拓展中小企业贷款业务。平安不动产亦将针对五洲国际的物流地产，寻求引进保险资金进行投资的可能性。
五洲国际去年6月中在港挂牌，其股价今天最多曾大涨26%创上市以来新高，收盘涨幅略收窄至17.58%，报1.94港元。(完)
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00