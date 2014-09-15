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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 16:34 BJT

CNH动态：中国工业增速急降引发经济下滑忧虑，离岸即期创两周来低点

路透香港9月15日 - 世界第二大经济体中国8月工业增加值创下全球金融危机以来最低增速，这引发了离岸人民币市场对中国经济进一步走弱的忧虑。离岸人民币现汇 周一开盘即一路下挫，盘中一度创下两周来低点。

周末公布数据显示，中国8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

离岸人民币现汇周一延续上个交易日跌幅，区间并有所扩大，交易人士认为，此前人民币汇率未能突破关键技术点位6.13，市场心态谨慎，周末宏观数据不佳，令即期退回到6.15上方。

"此前未能有效突破技术点位，有所回调，加上美元强势下，市场交投谨慎，工业数据周末公布后，市场忧虑，人民币卖盘自然涌出。"一位外资银行交易员称。

他并认为，近期离岸即期走势持续弱于在岸，显国际投资者心态愈发谨慎。

本地时间16:20时，离岸人民币现汇 报6.1537，较上交易日跌137个点子，人民币中间价则小升，报至6.1452。

在岸即期 周一随明显走弱，与小幅上升的中间价相向而行，盘间供求则保持相对均衡。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2370/2420，创下自8月13日以来盘中低点。上日收盘在6.2265，跌0.17%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.36%左右。

全球汇市上，澳元跌到六个月低点，因投资者担忧中国经济增长放缓。瑞典克朗兑欧元 在亚洲盘跌至9.2750克朗，为7月初以来最低水准，跌幅为0.15%，交投旺盛。（完）

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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
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