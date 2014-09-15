CNH动态：中国工业增速急降引发经济下滑忧虑，离岸即期创两周来低点

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透香港9月15日 - 世界第二大经济体中国8月工业增加值创下全球金融危机以来最低增速，这引发了离岸人民币市场对中国经济进一步走弱的忧虑。离岸人民币现汇 周一开盘即一路下挫，盘中一度创下两周来低点。
周末公布数据显示，中国8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。
离岸人民币现汇周一延续上个交易日跌幅，区间并有所扩大，交易人士认为，此前人民币汇率未能突破关键技术点位6.13，市场心态谨慎，周末宏观数据不佳，令即期退回到6.15上方。
"此前未能有效突破技术点位，有所回调，加上美元强势下，市场交投谨慎，工业数据周末公布后，市场忧虑，人民币卖盘自然涌出。"一位外资银行交易员称。
他并认为，近期离岸即期走势持续弱于在岸，显国际投资者心态愈发谨慎。
本地时间16:20时，离岸人民币现汇 报6.1537，较上交易日跌137个点子，人民币中间价则小升，报至6.1452。
在岸即期 周一随明显走弱，与小幅上升的中间价相向而行，盘间供求则保持相对均衡。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2370/2420，创下自8月13日以来盘中低点。上日收盘在6.2265，跌0.17%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.36%左右。
全球汇市上，澳元跌到六个月低点，因投资者担忧中国经济增长放缓。瑞典克朗兑欧元 在亚洲盘跌至9.2750克朗，为7月初以来最低水准，跌幅为0.15%，交投旺盛。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00