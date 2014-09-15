重温稿-《中国新债预测》数据不佳现券走好，国开行四期债收益率有望追随二级

* 招标品种: 第20-22期增发、24期新发

* 期限及金额上限：3/5年：50亿元；7/10年40亿元

* 招标时间: 3/5年：9月16日上午9:30-10:30

* 7/10年：9月16日上午9:30-11:10

* 受访人数: 8位(券商、银行)

* 预测区间: 4.58%-4.70%；4.77%-4.85%；4.82%-4.94%；4.88%-4.98%

* 预测均值: 4.64%；4.81%；4.88%；4.93%

路透上海9月15日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行3-10年四期债。路透调查显示，此前公布的不佳经济数据，令银行间市场现券走势向好。若明日公开市场操作没有提供新的政策指向，国开行四期债收益率定位向最新的二级水平靠拢。

上周六公布的8月宏观经济数据远低于市场预期，引燃早盘现券做多情绪，债市一举打破此前稳势，中长期债债券收益率应声下行，随后虽有所反弹，但较上日仍录得较为明显跌幅。

北京一大型券商交易员认为，若明日公开市场操作不发生大的变化，国开行四期债定位“基本就和(最新)二级差不多吧。”

与农发行今日下午招标的五年和七年期增发债结果相比，多数受访交易员对国开行同期债的利率预期仍保持着略低水平，因后者流动性好于另外两个政策性金融债。

农发行周一下午招标的五年及七年期固息增发债，中标收益率分别为4.8623%和4.9473%；市场对国开行上述两期债的预测均值分别为4.81%和4.88%。

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.6960%、4.8586%、4.9409%和5.0468。不过考虑到上述估值未反映今日早盘市场变化，市场最新成交已低于上述估值。

上周六(13日)公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

明日四期债中，五年期为新发品种，为今年第24期金融债；三年为20期债 的第五次增发，七年为21期债 的第四次增发，10年为22期债 的第三次增发。

具体发行条款如下：

第20、21、22期增发和24期新发

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发行上限 3/5年：50亿元；7/10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：9月16日上午9:30-10:30

7/10年：9月16日上午9:30-11:10

招标方式 3/7/10年：单一价格(荷兰式)

5年：单一利率(荷兰式)

缴款日 9月19日

起息日 3/7年：8月7日

5年：9月19日

10年：8月21日

分销期 9月18日-9月19日

上市日 9月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留