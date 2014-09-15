重温稿-《中国新债预测》数据不佳现券走好，国开行四期债收益率有望追随二级

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 招标品种: 第20-22期增发、24期新发
* 期限及金额上限：3/5年：50亿元；7/10年40亿元
* 招标时间: 3/5年：9月16日上午9:30-10:30
* 7/10年：9月16日上午9:30-11:10
* 受访人数: 8位(券商、银行)
* 预测区间: 4.58%-4.70%；4.77%-4.85%；4.82%-4.94%；4.88%-4.98%
* 预测均值: 4.64%；4.81%；4.88%；4.93%
路透上海9月15日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行3-10年四期债。路透调查显示，此前公布的不佳经济数据，令银行间市场现券走势向好。若明日公开市场操作没有提供新的政策指向，国开行四期债收益率定位向最新的二级水平靠拢。
上周六公布的8月宏观经济数据远低于市场预期，引燃早盘现券做多情绪，债市一举打破此前稳势，中长期债债券收益率应声下行，随后虽有所反弹，但较上日仍录得较为明显跌幅。
北京一大型券商交易员认为，若明日公开市场操作不发生大的变化，国开行四期债定位“基本就和(最新)二级差不多吧。”
与农发行今日下午招标的五年和七年期增发债结果相比，多数受访交易员对国开行同期债的利率预期仍保持着略低水平，因后者流动性好于另外两个政策性金融债。
农发行周一下午招标的五年及七年期固息增发债，中标收益率分别为4.8623%和4.9473%；市场对国开行上述两期债的预测均值分别为4.81%和4.88%。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.6960%、4.8586%、4.9409%和5.0468。不过考虑到上述估值未反映今日早盘市场变化，市场最新成交已低于上述估值。
上周六(13日)公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。
明日四期债中，五年期为新发品种，为今年第24期金融债；三年为20期债 的第五次增发，七年为21期债 的第四次增发，10年为22期债 的第三次增发。
具体发行条款如下：
第20、21、22期增发和24期新发
--------------------------------------------------------------
发行上限 3/5年：50亿元；7/10年40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：9月16日上午9:30-10:30
7/10年：9月16日上午9:30-11:10
招标方式 3/7/10年：单一价格(荷兰式)
5年：单一利率(荷兰式)
缴款日 9月19日
起息日 3/7年：8月7日
5年：9月19日
10年：8月21日
分销期 9月18日-9月19日
上市日 9月25日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30