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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 16:37 BJT

《汇市简讯》卖兴和技术阻力位限制美元/瑞郎涨势

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*美元/瑞郎止步于0.9375-80略下方的卖单，0.9390-9400还有更多卖单

*上周未能拿下0.9403的费波纳奇技术位，令走势承压，料进一步修正

*但仍有逢低承接买单，技术支撑位0.9286上方仍看涨

*欧元/瑞郎走势依然沉重，接近瑞士央行下限1.2000，未能升破1.2100

*瑞士央行周四可能采取负利率 (完)
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