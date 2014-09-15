《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月15日

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透香港9月15日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:47时,1港元=0.79235人民币< HKDCNY=R>) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 8.24 5.89 1.77 南玻 7.86 5.87 1.69 深康佳 5.04 3.11 2.05 ST中华 9.32 4.48 2.63 ST中冠 10.44 4.88 2.70 深深宝 9.18 7.83 1.48 深华发 8.03 3.80 2.67 深赤湾 14.77 12.91 1.44 招商地产 11.98 13.21 1.14 特力 11.78 8.00 1.86 飞亚达 9.58 7.45 1.62 一致药业 53.83 41.45 1.64 深深房 4.78 3.15 1.92 ST盛润 7.72 6.46 1.51 深南电 5.22 3.18 2.07 深纺织 10.29 7.17 1.81 方大集团 8.92 4.58 2.46 深国商 15.70 9.85 2.01 深赛格 6.02 3.27 2.32 宝石 8.39 7.22 1.47 小天鹅 11.80 11.71 1.27 粤高速 3.76 2.90 1.64 晨鸣纸业 4.87 3.91 1.57 ST珠江 6.48 3.85 2.12 美菱电器 5.97 5.39 1.40 大冷股份 11.50 7.73 1.88 粤电力 5.09 4.88 1.32 佛山照明 12.35 7.70 2.02 江铃汽车 31.78 32.18 1.25 沙隆达 12.91 9.37 1.74 苏常柴 9.69 5.12 2.39 威孚高科 26.51 27.25 1.23 古井贡酒 27.20 21.86 1.57 ST东海 7.44 5.53 1.70 长安汽车 13.63 16.39 1.05 京东方 2.38 2.36 1.27 鲁泰 9.53 10.95 1.10 本钢板材 5.89 2.92 2.55 张裕 31.27 24.50 1.61 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00