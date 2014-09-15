《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月15日

券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透香港9月15日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:21时，1 港元=0.7923人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加 权平均溢价为-4.02%，高于上交易日收盘的-4.91%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 3.56 5.13 0.88 建设银行 4.11 5.72 0.91 中国银行 2.71 3.60 0.95 农业银行 2.48 3.59 0.87 招商银行 10.61 14.28 0.94 中信银行 4.41 4.84 1.15 交通银行 4.31 5.63 0.97 民生银行 6.32 7.31 1.09 中国人寿 15.56 22.65 0.87 中国平安 42.26 62.85 0.85 中国太保 19.50 28.85 0.85 中信证券 13.28 18.90 0.89 新华人寿 24.44 27.80 1.11 海通证券 10.26 12.66 1.02 华能国际 6.30 9.41 0.85 大唐发电 4.01 4.38 1.16 华电国际 3.84 5.68 0.85 中煤能源 4.57 4.62 1.25 中国神华 15.47 22.55 0.87 中国石油 8.07 10.44 0.98 兖州煤业 8.69 6.63 1.65 中国石化 5.60 7.25 0.97 上海石化 3.91 2.62 1.88 中海油服 19.98 21.05 1.20 仪征化纤 2.92 3.19 1.16 中国铝业 3.83 3.47 1.39 江西铜业 13.91 13.60 1.29 洛阳钼业 7.49 5.21 1.81 紫金矿业 2.41 1.95 1.56 马钢股份 1.91 1.77 1.36 鞍钢股份 3.51 5.23 0.85 重庆钢铁 2.88 1.93 1.88 海螺水泥 17.64 27.85 0.80 洛阳玻璃 7.24 3.80 2.40 北人股份 7.54 4.67 2.04 中联重科 4.92 4.72 1.32 金隅股份 6.60 5.74 1.45 中国国航 3.91 5.00 0.99 东方航空 3.00 2.67 1.42 南方航空 2.87 2.76 1.31 中国远洋 3.72 3.46 1.36 中海集运 3.08 2.32 1.68 中集集团 15.69 16.46 1.20 中海发展 5.58 5.62 1.25 宁沪高速 6.21 8.72 0.90 深高速 5.23 5.38 1.23 成渝高速 3.21 2.83 1.43 皖通高速 4.70 4.79 1.24 广深铁路 2.93 3.10 1.19 中国南车 5.31 7.04 0.95 中国交建 4.26 5.60 0.96 中国铁建 5.19 7.40 0.89 中国中铁 2.96 4.28 0.87 长城汽车 31.10 31.55 1.24 比亚迪 51.60 53.40 1.22 广汽集团 8.30 7.99 1.31 青岛啤酒 39.67 57.15 0.88 白云山 27.45 26.25 1.32 新华制药 7.32 5.11 1.81 海信科龙 9.49 9.15 1.31 南京熊猫 10.92 7.06 1.95 晨鸣纸业 4.63 3.94 1.48 上海医药 14.22 17.82 1.01 中兴通讯 14.42 17.86 1.02 东方电气 13.69 13.14 1.31 潍柴动力 20.41 29.40 0.88 东北电气 4.28 2.52 2.14 广船国际 17.14 13.73 1.58 经纬纺机 12.93 7.89 2.07 昆明机床 5.51 3.56 1.95 一拖股份 9.15 5.58 2.07 北辰实业 2.91 2.20 1.67 创业环保 8.74 5.90 1.87 中国中冶 2.10 1.93 1.37 金风科技 11.69 12.70 1.16 丽珠 50.60 52.45 1.22 万科 9.25 14.50 0.81 中国北车 5.25 6.84 0.97 附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>(完)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00