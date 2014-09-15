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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 17:33 BJT

路透基点：富邦华一银行2亿美元境外贷款认贷规模达5.4亿--TRLPC

路透香港9月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，富邦华一银行首笔三年期境外贷款获得超额认贷，在一般银团阶段有15家银行参贷，认贷规模达到5.4亿美元。

消息人士称，银行参贷规模可能相应缩减，额度分配预计很快出炉。

尽管利率下调了25个基点，这笔子弹式贷款仍获得银行的热烈回应。这笔贷款利率为Libor加码250个基点，原来为加码275个基点，最初规模为2亿美元。

这笔贷款由台湾银行担任牵头行兼簿记行，并有20基点的承诺费。

富邦金控将为本项贷款提供支持函。融资所得将用于一般企业用途。

根据官网，台湾富邦金控和台北富邦银行两者合计持有富邦华一银行的80%股权，另20%股权由上海浦东发展银行股份有限公司持有。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
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