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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 17:49 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦9月15日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：上周五有所走高，更加接近心理障碍水准1.3000，以及之前蓝色下行通道的下轨。MACD指标继续走高，似乎准备发出正面信号，而相对强弱指标RSI已突破50。考虑到这些信号，我依然认为，欧元/美元目前可能挑战心理水平1.3000，这次是阻力位。但在日线图上，仍然是高点和低点下移，且均低于50日和200日移动均线，因此我对总体前景仍持负面看法，我认为近期的走高是一波修正，之后卖方将再次占据上风。若有效跌破1.2860，则可能扩大跌势，指向关键的1.2760支撑区，这是由2013年3月和7月所及低点所确定的区域。

美元/日圆：呈盘整走势，守在107.00障碍上方。我仍预计该货币对将扩大涨势，目标指向108.00一线，即2008年9月19日高点。我重申，只要该汇率不跌破蓝色上升趋势线，也高于两个移动均线，则短线仍保持上行趋势。但在下一波上涨之前，可能出现拉回走势。从大的方面看，我仍预计汇率将出现新一轮长期涨势，因为退出三角形态之后，价格结构仍是高点和低点上移，且在50日和200日移动均线上方。

英镑/美元：

继续在关键水平1.6260附近波动，仍受制于50日移动均线。考虑到该汇率低于蓝色下行趋势线，也低于两条移动均线，我认为短线技术面依然看跌，我认为近期上涨是调整走势。日线图，只要英镑/美元在80日指数移动均线下方形成高点和低点下移态势，我认为长期走势将仍保持下行。但在距离苏格兰独立公投只有数日之际，我倾向于观望，因为投票结果可能会改变整个格局。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2916 1.2964 -0.37 -6.03 1.3745

美元/日圆 107.27 107.32 -0.05 +1.87 105.30

欧元/日圆 138.58 139.10 -0.37 -4.18 144.63

美元/瑞郎 0.9362 0.9334 +0.30 +4.86 0.8928

英镑/美元 1.6254 1.6266 -0.07 -1.82 1.6556

美元/加元 1.1088 1.1092 -0.04 +4.41 1.0620

澳元/美元 0.8996 0.9037 -0.45 +0.93 0.8913

新西兰元/美元 0.8130 0.8151 -0.26 -0.93 0.8206

欧元/瑞郎 1.2095 1.2098 -0.02 -1.43 1.2271

欧元/英镑 0.7946 0.7967 -0.26 -4.23 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2331 9.2358 -0.03 +4.36 8.8474

美元/挪威克朗 6.3870 6.3601 +0.42 +5.29 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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