券商观点：人民币对外净支付或续扩，但对外汇占款负面拖累减弱--招商
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透伦敦9月15日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：上周五有所走高，更加接近心理障碍水准1.3000，以及之前蓝色下行通道的下轨。MACD指标继续走高，似乎准备发出正面信号，而相对强弱指标RSI已突破50。考虑到这些信号，我依然认为，欧元/美元目前可能挑战心理水平1.3000，这次是阻力位。但在日线图上，仍然是高点和低点下移，且均低于50日和200日移动均线，因此我对总体前景仍持负面看法，我认为近期的走高是一波修正，之后卖方将再次占据上风。若有效跌破1.2860，则可能扩大跌势，指向关键的1.2760支撑区，这是由2013年3月和7月所及低点所确定的区域。
美元/日圆：呈盘整走势，守在107.00障碍上方。我仍预计该货币对将扩大涨势，目标指向108.00一线，即2008年9月19日高点。我重申，只要该汇率不跌破蓝色上升趋势线，也高于两个移动均线，则短线仍保持上行趋势。但在下一波上涨之前，可能出现拉回走势。从大的方面看，我仍预计汇率将出现新一轮长期涨势，因为退出三角形态之后，价格结构仍是高点和低点上移，且在50日和200日移动均线上方。
英镑/美元：
继续在关键水平1.6260附近波动，仍受制于50日移动均线。考虑到该汇率低于蓝色下行趋势线，也低于两条移动均线，我认为短线技术面依然看跌，我认为近期上涨是调整走势。日线图，只要英镑/美元在80日指数移动均线下方形成高点和低点下移态势，我认为长期走势将仍保持下行。但在距离苏格兰独立公投只有数日之际，我倾向于观望，因为投票结果可能会改变整个格局。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2916 1.2964 -0.37 -6.03 1.3745
美元/日圆 107.27 107.32 -0.05 +1.87 105.30
欧元/日圆 138.58 139.10 -0.37 -4.18 144.63
美元/瑞郎 0.9362 0.9334 +0.30 +4.86 0.8928
英镑/美元 1.6254 1.6266 -0.07 -1.82 1.6556
美元/加元 1.1088 1.1092 -0.04 +4.41 1.0620
澳元/美元 0.8996 0.9037 -0.45 +0.93 0.8913
新西兰元/美元 0.8130 0.8151 -0.26 -0.93 0.8206
欧元/瑞郎 1.2095 1.2098 -0.02 -1.43 1.2271
欧元/英镑 0.7946 0.7967 -0.26 -4.23 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2331 9.2358 -0.03 +4.36 8.8474
美元/挪威克朗 6.3870 6.3601 +0.42 +5.29 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00