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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 17:18 BJT

欧洲热股：法国度假村运营商Club Med跳涨逾5%，投资者期待竞购战

路透巴黎9月15日 - 法国度假村运营商Club Mediterranee 股价周一跳涨5.5%，已经超过复星国际 上周开出的收购报价，因投资者期待将有一场围绕Club Med的竞购战。

复星国际上周五对Club Med提出每股22欧元的报价，高于意大利巨头Andrea Bonomi出的每股21欧元的报价。

在上周五宣布声明以前，Club Med的股票暂时停牌，本周一恢复交易，0732 GMT时报22.40欧元，上涨5.5%。该股自年初以来累计上涨22%。（完）

(编译 高琦 审校 张涛)
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