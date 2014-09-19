《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(9月15日-19日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】

--《分析》中国央行先放水后降价，定向宽松加码扶助弱经济

经济走弱促中国央行定向宽松本周加码。继大规模SLF(常备借贷便利)增加流动性总量后，又在时隔一个半月下调公开市场14天正回购利率，量价双管齐下扶助经济意味浓重。业内人士并称，央行上述举动延续了今年以来定向调控的基调，实际上已接近全面宽松的政策效果，这令调降存款准备金率和降息政策出台的可能性进一步降低。

--《焦点》中国8月工业增速骤降，政策再次走到“十字路口”

中国总理李克强有关经济运行“仍在合理区间”的表述尚言犹在耳。周六公布的8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。中国经济和政策再次走到“十字路口”，降息降准的呼声再起。

--《焦点》中国8月房价环比加速下行，楼市全面调整趋势确立

中国8月官方房价环比加速下跌而同比涨幅接近零，加之当月楼市销量仍在萎缩，房地产市场全面调整趋势基本确立。随着面临压力的地产商在年底前加大降价力度，未来几个月房价仍将处于弱势调整之中。

--中国央行：推进利率市场化和人民币汇率改革，支持外贸稳定发展

中国人民银行新闻发言人强调，在金融支持外贸稳定发展的问题上，要稳步推进金融改革创新，进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，提高金融资源配置效率。

--中国央行：三季度调查显示银行家和企业家对宏观经济感受出现分化

中国央行周五公布三季度问卷调查显示，银行家和企业家对宏观经济的感受出现分化，当期银行家宏观经济热度指数却较上季提高1.9个百分点至29.2%；企业家宏观经济热度指数则小幅下降0.6个百分点至32.2%。银行家中认为货币政策“适度”的占比较上季明显提高。三季度对城镇居民的调查显示，对房价和物价的满意度均较上季有所提升，

--中国央行专家：货币政策应保持稳健和审慎，过度刺激不利结构调整

2014年以来，面对复杂的国内外经济金融形势，中国央行继续实施稳健的货币政策，主动作为，加强定向调控。央行研究局首席经济学家马骏认为，在当前及未来一段时期，中国货币政策应保持稳健和审慎，过度刺激不利于结构调整。

--中国经济：FDI下降与反垄断无关，中国经济没有硬着陆迹象--商务部

尽管中国8月吸收外商直接投资（FDI）同比下降14%，商务部发言人沈丹阳周二明确表态，这与中国目前正在进行的反垄断无关，目前来讲外商投资资金流入流出没有异常变化。此外不能肯定出口能保持目前的高速增长形势。

--中国财政：8月财政收入同比增幅创五个月低点，收支矛盾依然突出

受增值税增幅较低以及房地产相关税收增幅明显回落等因素影响， 中国8月财政收入同比增幅降至五个月低点。在未来经济下行压力依然存在、而且去年收入 基数较高，中央增收仍较困难的同时，一些地方收入也可能明显回落，收支矛盾依旧突出。

--中国经济：上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待--总理

中国总理李克强周四在上海自由贸易区考察时表示，对上海自贸区内外资内资要一视同仁、平等对待。

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--《焦点》中国黄金国际板今夜首秀，商品与货币国际化双剑共舞

上海黄金交易所国际业务板块将于周四夜市起上线运行，黄金成为中国首个引入境外投资者的大宗商品，且由于黄金所特有的货币属性，加之国际板以人民币计价和结算，意味着此举很可能推动中国资本账户开放和人民币国际化进程更进一步。

--中国金融：8月外汇占款再度负增长，与当月创纪录顺差明显背离

中国人民银行周一公布的8月全部金融机构外汇占款时隔一个月后再现负增长，与当月外贸顺差创纪录形成巨大反差，分析人士指因国际美元持续升值，令企业更青睐持有美元。中国8月末金融机构外汇占款余额为294,580.30亿元，环比减少311亿元人民币。此前6月外汇占款今年首现负增长，减少883亿元，7月重回378亿元的正增长。

--《焦点》中国存款偏离度新规情急出台但“治标不治本”

中国银监会周末发布新规，对商业银行月末存款偏离度进行规范，国内银行季末揽存 大戏此前曾一再上演，时至今日终遭监管层出手“整治”。分析人士认为，新规“治标并未治本”，实际执行效果有待观察，或许只是将“一个时点的疯狂演出，变成一个时段的激情演绎”。

--中国外汇：8月银行结售汇一年多来首见小幅逆差，供求更趋均衡

中国国家外汇管理局周二公布的8月银行结售汇数据显示当月外汇供求进一步趋于均衡。当月银行结售汇逆差51亿元人民币，为去年7月以来首见逆差。

--《综述》台湾券商欲分食沪港通大饼，人民币亦新增去化管道

台湾金管会近日将放行专业投资人借道沪港通投资上海A股，本地券商在〞台沪通〞尚遥遥无期之际，纷纷先行布局欲分食沪港通大饼。券商新种业务有谱之余，以人民币交易亦可导引台湾闲置的人民币资金多一去化管道，可谓一石二鸟。

--中国保险：保监会就优先股发行征求意见，可设定五年后赎回条款--报载

上海证券报周五报导，保监会9月18日就保险公司发行优先股在行业内部征求意见，这意味着继银行之后，保险公司发行优先股或将紧随开闸，与银行优先股赎回时间未统一不同，意见稿明确了险资可设定五年后赎回条款。

--《焦点》中国拟推商品期货ETF，联通股期市场便利多元化资产配置

中国证监会近日就商品期货交易型开放式基金（商品期货ETF）指引公开征求意见，国内股票和期货市场有望因该新品的推出得到进一步联通。随着大资管时代的到来，此类产品的推出将丰富投资者日益增长的多元化资产配置需求。

--离岸人民币：国开行发首单登陆伦敦的中国准主权人民币债，规模20亿

中国国家开发银行日前在伦敦成功发行总规模为20亿元的人民币债券，成为首单登陆伦敦市场的中国准主权人民币债券。 ========================================================================== 【行业/公司】

--《综述》中石化火速抛出资产重组方案，惟估值偏低导致股价受压

中国石化在短短七个月内抛出销售公司重组方案，速度之快令人刮目相看，不过因交易作价偏低，市场反应偏负面，致其H股盘中一度挫逾7%。中石化率先响应政府实现混合所有制经营改革，为旗下油品销售业务引入25家境内外投资者共计1,070.94亿元人民币资金。

--《综述》阿里巴巴IPO价格定为68美元，将筹资218亿美元

阿里巴巴周四将其首次公开上市(IPO)价格定为每股68美元，为预估区间的高端，筹资规模将达218亿美元，显示投资人对这家中国电商巨擘有强劲兴趣。

--中国能源：周三起汽、柴油价格四连降，分别调140和135元/吨--发改委

中国国家发改委最新通知称，决定自周三（17日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低140元和135元人民币。这是年初以来第12次调整成品油价格，也是连续第四次下调。

--中国能源：自2015年起限制进口和销售高灰分高硫煤--发改委

为防治大气污染，中国国家发改委发布商品煤质量管理暂行办法，规定自明年1月起限制进口、销售和远距离运输高灰分高硫煤。

--中国反垄断：发改委就零配件定价事宜询问丰田雷克萨斯部门--消息

直接知情人士表示，中国物价监管当局已经传唤丰田汽的高管，询问该公司豪华车型雷克萨斯(Lexus)的定价政策和做法。

--中国期货：探索成熟品种引入境外投资者，年内原油期货先试--上期所

中国上海期货交易所理事长杨迈军周三称，将推进期货市场对外开放，以年内原油期货为抓手先行先试，积极探索在其他成熟品种上引入境外投资者，并推动期货保税交割业务试点，推动境外品牌注册。

--中国并购：前三季涉及中国并购交易增逾四成，为32年来最高--汤森路透

据汤森路透最新统计数据，今年以来公布的中国企业参与的并购交易金额高达2,753亿美元，同比增长45%，这是自1982年以来中国企业参与的前三季并购额最高的一次。

--中国个股：华锐风电公司债提前回购方案被否，违约警报仍未解除

中国首单公募信用债的提前回购方案被否。华锐风电科技周四公告其债券持有人会议结果，支持回购方案的比例仅为0.85%，方案未获通过。这显示发行人提前缓解兑付压力的努力未获投资人认可，债券违约警报仍未解除。

--中国钢铁：9月上旬重点钢企粗钢日产179.5万吨，旬环比大增7.1%--中钢协