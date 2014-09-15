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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 17:28 BJT

表格：OECD对全球主要经济体2014年及2015年GDP最新预估

路透巴黎9月15日 - 以下为经济合作暨发展组织(OECD)对全球主要发达经济体2014年及2015年成长率预测更新。

2013 2014 2015

实际增长率 5月预测 9月预测 修正幅度 5月预测 9月预测 修正幅度

(%) (%) (%) (百分点) (%) (%) (百分点)

美国 2.2 2.6 2.1 -0.5 3.5 3.1 -0.4

欧元区 -0.4 1.2 0.8 -0.4 1.7 1.1 -0.6

日本 1.6 1.2 0.9 -0.3 1.3 1.1 -0.2

德国 0.2 1.9 1.5 -0.4 2.1 1.5 -0.6

法国 0.4 0.9 0.4 -0.5 1.5 1.0 -0.5

意大利 -1.8 0.5 -0.4 -0.9 1.1 0.1 -1.0

英国 1.8 3.2 3.1 -0.1 2.7 2.8 0.1

加拿大 2.0 2.5 2.3 -0.2 2.7 2.7 0.0

中国 7.7 7.4 7.4 0.0 7.3 7.3 0.0

印度 4.7 4.9 5.7 0.8 5.9 5.9 0.0

巴西 2.5 1.8 0.3 -1.5 2.2 1.4 -0.8

(完) (编译 张若琪 审校 张涛)
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