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亚洲 | 2014年 9月 15日 星期一 17:52 BJT

东欧情势：俄罗斯将履行与欧盟和乌克兰之间的所有协议

路透莫斯科9月15日 - 俄罗斯新闻社援引俄总理梅德韦杰夫的话报导，俄罗斯将履行与欧盟和乌克兰之间的一切协议，但如果欧盟与乌克兰之间的贸易协议提前生效的话，会触发“保护性措施”。

欧盟与乌克兰上周五达成一致，决定将双方的自由贸易协议推迟至2015年年底实施，作为向俄罗斯做出的让步。俄罗斯因乌克兰东部冲突与后者存在严重分歧。

梅德韦杰夫周一还表示，欧盟做出的决定必须具有法律依据。(完) (编译 王颖; 审校 李春喜)
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