《中国债市每日综述》经济数据糟糕推动现券走暖，但多头仍略显犹疑

* 经济数据糟糕，现券收益率及IRS均下跌

* 机构对扩大宽松政策有预期，但心态仍略显犹疑

* 午后跌幅均略收窄

* 但基本面支持下，现券预期偏乐观

路透上海9月15日 - 因周末公布的经济数据表现糟糕，中国银行间债市周一现券收益率及IRS均小跌；因经济基本面明显疲弱，机构对政府进一步扩大宽松政策的预期增强。

交易员并指出，早盘在交易盘积极参与下，现券价格尤其是金融债中长端反弹，短端相对平静，IRS明显回落，但午后有部分获利盘及时止盈，因机构对政策是否会及时跟进仍有一定疑虑，现券收益率及IRS跌幅略缩窄。

“主要是交易盘在做，投资户没动静，早上现券(收益率)下了7-8个bp，下午又回来了1-2个bp”北京一券商交易员称。

他指出，经济数据表现之差，堪比2008年全球金融危机时的情况，但监管层对经济的解读并不那么悲观，机构虽有进一步宽松预期，但仍有犹疑，早盘现券一波上涨后，缺少了投资户的参与推动，较难形成趋势性的走势。

上周六公布的实体经济数据表现之糟糕让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。中国经济和政策再次走到“十字路口”，降息降准的呼声再起。

上海一商业银行交易员提到，IRS早盘长端下行幅度在8-9bp，短端跌幅约4个bp，午后跌幅均缩窄，尾盘长端跌约5个bp，短端跌1-2bp。

“市场没有形成趋势，后面担心可能政策不会及时跟进，所以下午一度pay(付固定收浮动)的还蛮凶的。”他称。

不过两个交易员都认为，即使刺激政策不会立刻跟进，但经济基本面较难出现快速改善，现券大方向仍偏乐观。

“形势比人强，政策方面应该还是会有动作的，幅度问题，时间问题而已。”上述券商交易员称。

国际投行瑞银周一发布报告称，考虑到三季度以来中国经济活动弱于预期，将三季度GDP同比增速预估下调至7.1%，并将全年GDP增速预估下调至7.2%；并预计未来几个月政策会进一步加码，甚至可能降息。

中国央行调查统计司司长盛松成周末则表示，最近几个月的数据显示，前期实施的一系列微刺激政策效果初步显现。贷款利率开始出现缓慢的趋势性下降，这将是银行业的新常态。

剩余期限约9.36年的国开行固息债140205券最新成交对应收益率 为4.8650%，上日尾盘为4.94%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报93.58元人民币，较上日结算价升0.158元，或0.17%。

**资金供需基本平衡**

银行间市场隔夜和七天回购加权利率周一变动不大，14天则有所反弹，实际资金供给较上周五略显收敛，供需呈基本平衡态势；而季末日渐临近，跨月资金需求逐渐升温，但融出规模仍不多，21天回购利率虽下行但因交易偏少，代表性有限。

交易员并指出，银监会在三季度末前出台有关限制银行月末冲存款的新规，这将在一定程度上制约银行季末揽储的冲动，并有望减缓资金面及回购利率的波动。

“今天从价格上看不出什么，但其实也不算太宽松，一早大行还出了一些，后来就不多了，”华东一银行交易员称。

她并表示，尽管大行的资金供给显得时断时续，但由于市场上也看不到特别大的需求，因此机构平头寸的难度也不算大。

她还谈到，存款监管新规的出台，应该是有利于缓和月末、季末的流动性波动，而且目前回购利率实际上就受到无形之手的引导，今后季末的资金价格波幅或将缩窄。

为约束商业银行存款“冲时点”行为，中国银监会周五下发通知，要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。

上海一银行交易员则认为，从此次银监会的规定看，感觉上3%的限制也不算是非常苛刻，以这个标准看，至少还是给银行留下一定的操作空间，具体的影响因”行“而异，一些原本在季末动作并不激进银行受的影响就不会太明显。

她指出，如果从整体规模看，今后银行月末冲存款的规模下降，那么下个月例行准备补缴的压力会减轻，从而缓解月初的资金面波动。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

而北京一银行交易员谈到，8月外汇占款重现负增长，基础货币投放面临的压力再度引发关注，若季末前资金出现明显紧张，央行料将出手相助，逆回购重启或可期。

中国人民银行周一公布的8月全部金融机构外汇占款时隔一个月后再现负增长，与当月外贸顺差创纪录形成巨大反差，分析人士指因国际美元持续升值，令企业更青睐持有美元。

今日银行间市场质押式回购总成交金额7,894.31亿元，较上日的8,361.91亿元续降。其中，隔夜品种为6,430.50亿元，上日为6,471.54亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8415 2.8467 -0.52 6,430.50

七天 3.2778 3.2648 +1.30 921.32

14天 3.5885 3.4521 +13.64 177.25

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.2000 2.7950 -59.50 28.77

七天 3.2700 2.6100 +66.00 2.40

14天 4.1900 3.9650 +22.50 0.29

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9100 2.9300 -2.00 --

七天 3.4300 3.4000 +3.00 --

14天 3.5600 3.5000 +6.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8510 2.8530 -0.20 --

七天 3.2440 3.2350 +0.90 --

三个月 4.6393 4.6421 -0.28 --