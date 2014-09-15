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货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 18:26 BJT

中法关系：两国将在货币和能源方面加强合作--中国副总理

萨潘表示，法国机构投资者将获得比最初计划更高的投资配额，用人民币在中国进行投资。

他称，法国巴黎银行 和Carmignac刚刚得到授权，可以直接在中国市场进行人民币交易。他还补充道，未来将有更多的授权。（完）

(编译 王丽鑫/高琦; 审校 张涛/李春喜)
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