更新版 1-台湾货币市场：短率稳中趋扬，受季底紧缩因素的预期心理影响

* 短钱满溢、跨季资金难求

* 一周/两周拆款利率区间高位有压

* 跨季短票成交利率区间拉宽 (更新拆款数据及存单细节)

记者 詹静宜

路透台北9月15日 - 台湾银行间短率周一稳中趋扬。银行人士表示，在季底紧缩因素的预期心理下，银行间对跨季资金操作态度谨慎，目前大多数银行尚未开放承作跨季拆款，跨季资金仅能仰赖短票管道，导致跨季短票利率稍有走扬，而一周/两周拆款短率区间高位也略见压。

资金调度人士指出，尽管银行间资金水位仍充沛，但为求精准计算季底风险适足率(BIS)，本周多数银行仍未松口提供三周天期的跨季拆款资金，保守资金调度心态带动一周/两周拆款利率区间高位趋扬，而亟需跨月资金的票券商仅能藉由有限的跨季短票资金因应，增添跨季短票利率上行压力。

〞不是真的没钱，而是这个月碰到季底，没人愿意开第一枪提供跨月拆款资金。〞一本地银行调度人士说。

银行交易人士认为，银行间对跨季资金调度相当审慎，宁可让钱滥在帐上，也不愿意冒险去化过剩资金，致累积至周日超额准备已达上千亿台币，预料近两周跨季资金供给将持续短缺，恐将略为拉抬一周/两周拆款利率区间高位。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.387%，上日收报0.386%；今日区间在0.295-0.430%，上日在0.295-0.450%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同于上日。两周拆款利率区间则暂在0.388-0.450%，上日在0.388-0.480%。

**短票发票量偏少**

短票市场方面，票券商指出，银行间为顾及季底风险适足率(BIS)考量，跨月拆款资金暂未供给，因此跨月资金只有靠短票管道调度，导致跨月短票成交利率略为承压，特定大型金融机构也透露今日开出的自保短票利率0.69-0.70%已有成交纪录。

〞跨月的钱比较乱，报价有比较宽。〞一位大型票券商交易员说。

另一大型票券商交易员指出，目前同天期免保跟自保短票利差已扩至8个基点(bp)，平常两者利差3-5个基点就算偏多，显示季底紧缩效应提前发酵，不过仍会控制一下短票成交利率，不致让短票利率走扬幅度过大。

周一例行发票量偏少，今日票券商与银行承作的跨季/跨月自保短票利率主要成交在0.61-0.64%，少量成交在0.605%、0.66%，上日主要成交在0.60-0.64%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率走高至0.614%，较前一日在0.612%稍有走高，且上日30天自保短票买卖断成交高位利率已来到0.665%。

台湾央行周一公布，共发行4,394亿台币存单，含两年期存单200亿。与今日存单到期金额4,266亿相较，存单发行余额增128亿。

本周央行存单到期总额为1兆6,712.3亿台币，本周余日落点分别为周二1,845.5亿、周三270亿、周四7,567.8亿及周五2,763亿。

拆款中心资料 显示，周一超额准备为421亿台币，累积超额准备为1,788亿台币、加计前期1%的超额准备为2,393亿台币。

**债券附买回利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率周一仍持稳上日区间。本周没有明显紧缩因素，加上时序离季底尚远，利率并未波动。交易商预估本周季底因素不至于过度发酵，下周起效应才会较为明显。

市场交易人士指出，今日投信资金小多，询券积极，在资金供应充足的情况下，利率十分平稳。不过在跨季利率部分，证券商往区间高位承作，部分票券商则加码约2基点希望调度跨季资金，无奈成交仍少。

〞银行端利率有调高，但是民间法人部分还好，就减少和银行的承作。〞一位大型票券商交易员说。

市场人士指出，市场虽有些多缺不一，但投信端的资金量仍很充沛，证券商及票券商多寻求能跨季的资金，其余市况则显得平静。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，票券商的极短天期利率回到先前的0.46-0.48%。均同上日。