美国热股：苹果新款iPhone首日订购量超400万部，股价盘初上涨

英国经济：英国人对楼市的预期依然低迷--Halifax
路透伦敦4月21日 - 抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，去年英国退欧公投之后，英国人对未来一年的房价预期保持疲弱。
路透9月15日 - 苹果 表示，iPhone6和iPhone6 Plus第一天的预订数量创下纪录；头24小时里订货量超过400万部，意味着多数消费者将需要等待一些时日。
苹果周一盘初上涨1.27%，报102.94美元。(完)
路透伦敦4月21日 - 抵押贷款机构Halifax周五公布的调查显示，去年英国退欧公投之后，英国人对未来一年的房价预期保持疲弱。
(新增3月FDI美元数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。