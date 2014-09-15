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市场报道 | 2014年 9月 15日 星期一 21:34 BJT

美国热股：苹果新款iPhone首日订购量超400万部，股价盘初上涨

路透9月15日 - 苹果 表示，iPhone6和iPhone6 Plus第一天的预订数量创下纪录；头24小时里订货量超过400万部，意味着多数消费者将需要等待一些时日。

苹果周一盘初上涨1.27%，报102.94美元。(完)
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