版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 15日 星期一 23:09 BJT

USDA报告：9月11日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月15日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：

一周截至日 09/11/2014 09/04/2014 09/04/2014 09/12/2013

初值 修正值 前值

小麦 545,621 532,569 530,773 1,264,546

燕麦 0 0 0 58

大麦 196 955 539 23,310

玉米 741,230 1,197,385 1,197,385 512,734

高粱 147,410 64,313 64,019 146,232

大豆 255,020 173,732 173,732 80,775

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 7,614,624 11,473,841

燕麦 200 1,048

大麦 　 37,063 51,198

玉米 1,466,782 720,119

高粱 210,009 247,303

大豆 333,608 130,969

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐