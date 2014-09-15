USDA报告：9月11日止当周美国农作物出口检验报告(表)

中国汇市：人民币早盘震荡反弹，法国大选投票在即部分头寸离场
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透9月15日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨计)：
一周截至日 09/11/2014 09/04/2014 09/04/2014 09/12/2013
初值 修正值 前值
小麦 545,621 532,569 530,773 1,264,546
燕麦 0 0 0 58
大麦 196 955 539 23,310
玉米 741,230 1,197,385 1,197,385 512,734
高粱 147,410 64,313 64,019 146,232
大豆 255,020 173,732 173,732 80,775
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 7,614,624 11,473,841
燕麦 200 1,048
大麦 37,063 51,198
玉米 1,466,782 720,119
高粱 210,009 247,303
大豆 333,608 130,969
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 中国银行间市场周五资金面略偏紧张但整体平稳。交易员表示，平头寸压力不算太大，惟资金价格维持高位；缴税走款时点已过，央行公开市场连续净投放的效应也逐渐显现，月末流动性预期渐趋缓和。 华南一银行交易员称，早盘资金面状态仍是紧张，不过缴税影响已经结束，公开市场也在小量净投放，总量来看不需过度恐慌，“月末了，下周七天肯定贵的，但应该不会钱荒；(央行)逆回购量是不多，慢慢叠加上去就好了。” 上海一基金交易员提到，资金价格早盘还是居高不下，隔夜回购成交高价接近4%，跨月报价4.5%左右，“出的还是有点，但比较贵，比SLF(常备借贷便利)高了，部分小银行可能比较难受；不过也不是紧得要飞起来，借着借着还是能平的。” 他指出，近期银行委外产品赎回较多冲击债市，流动性亦有相应收缩，央行应该也关注到了相关情况，通过逆回购做一些维稳对冲，“如果委外是嵌套的话，一笔钱当几笔用，那赎回后市场少的就不是一倍的金额了，这情况大行也不一定会出钱；央行估计是要控制的，公开市场放点小钱。” 中国央行公开市场周五进行1,00
路透新加坡4月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能小涨至每吨5,689-5,724美元区间，从4月5日高点5,944开始的五浪周期已经结束。