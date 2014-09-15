金属期市：期镍跌至三个月低位，因供应问题和担心中国经济增长

* 镍库存升至纪录新高

* OECD下调主要发达经济体的成长预估

* 铜、铝、锌和锡全部下跌

路透伦敦9月15日 - 期镍周一跌至三个月低位，因库存升至纪录新高，且中国工业增速疲弱，令人担心全球最大金属消费国的经济成长。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 下挫1.9%，收报每吨18,050美元，为6月13日来最低。

LME镍库存MNISTX-TOTAL攀升1,008吨，至334,842吨纪录高位，而过去两周现货镍较指标三个月期镍贴水走宽12美元，至88美元。

“正价差一直走宽，暗示市场供应充足，LME库存再次增加为供应提供充裕证据，”Triland Metals在报告中说。

LME金属全面下跌，此前中国公布8月工业增速降至近六年低点。 且投资者仍然担心欧洲经济增长停滞和美国升息前景。

投资者对需求疲弱的忧虑加重，因经济合作暨发展组织(OECD)周一下调对主要发达经济体经济增长预估。

LME三个月期铜 收低0.26%，报每吨6,820美元，稍早低见6,770.75美元，接近9月11日触及6月20日来最低的6,734美元。

“预计铜价在12个月后将介于6,500-7,250美元。不是有很大的上升空间...但中国政府可能出台更多经济支持计划，欧洲央行的行动也可能令欧洲经济加速， ”美银美林分析师Michael Widmer说。

美国8月制造业产出七个月来首次下降，但总体趋势仍与制造业稳步扩张的势头相一致。

商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和货币经理的铜持有量转为净空头，为4月来首见，这增加了期铜价格的下行压力。

其他金属中，期铝 收低1.87%，报每吨1,991美元，此为约一个月低位。

期锌 收低1.16%，报每吨2,249.50美元，此为7月7日来最低，但本年迄今仍上升约10%。期铅 收低1.13%，报每吨2,098美元。

期锡 收盘时没有成交，买盘最后报21,075美元，下跌0.94%，接近上周触及的一年低位20,875美元。(完)

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