金属期市：期镍跌至三个月低位，因供应问题和担心中国经济增长

欧洲股市：从上日触及的20个月高位回落，苹果供应商股价下跌
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
* 镍库存升至纪录新高
* OECD下调主要发达经济体的成长预估
* 铜、铝、锌和锡全部下跌
路透伦敦9月15日 - 期镍周一跌至三个月低位，因库存升至纪录新高，且中国工业增速疲弱，令人担心全球最大金属消费国的经济成长。
伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 下挫1.9%，收报每吨18,050美元，为6月13日来最低。
LME镍库存MNISTX-TOTAL攀升1,008吨，至334,842吨纪录高位，而过去两周现货镍较指标三个月期镍贴水走宽12美元，至88美元。
“正价差一直走宽，暗示市场供应充足，LME库存再次增加为供应提供充裕证据，”Triland Metals在报告中说。
LME金属全面下跌，此前中国公布8月工业增速降至近六年低点。 且投资者仍然担心欧洲经济增长停滞和美国升息前景。
投资者对需求疲弱的忧虑加重，因经济合作暨发展组织(OECD)周一下调对主要发达经济体经济增长预估。
LME三个月期铜 收低0.26%，报每吨6,820美元，稍早低见6,770.75美元，接近9月11日触及6月20日来最低的6,734美元。
“预计铜价在12个月后将介于6,500-7,250美元。不是有很大的上升空间...但中国政府可能出台更多经济支持计划，欧洲央行的行动也可能令欧洲经济加速， ”美银美林分析师Michael Widmer说。
美国8月制造业产出七个月来首次下降，但总体趋势仍与制造业稳步扩张的势头相一致。
商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，对冲基金和货币经理的铜持有量转为净空头，为4月来首见，这增加了期铜价格的下行压力。
其他金属中，期铝 收低1.87%，报每吨1,991美元，此为约一个月低位。
期锌 收低1.16%，报每吨2,249.50美元，此为7月7日来最低，但本年迄今仍上升约10%。期铅 收低1.13%，报每吨2,098美元。
期锡 收盘时没有成交，买盘最后报21,075美元，下跌0.94%，接近上周触及的一年低位20,875美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
供应问题和担心中国经济增长 (编译 利棣儿；审校 李军)
丹麦制药商诺和诺德是升幅最大的STOXX 600指数成份股，上涨6.8%，此前公司公布首季盈利好于预期，且上调其全年财测。
路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周三基本持平，部份投资者离场观望，静待今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布政策决定。
路透5月3日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(