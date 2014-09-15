纽约期市：ICE原糖期货跌至四年低位，连跌第九日

韩国已公布经济指标--2017/4/21
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透纽约/伦敦9月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第九日下跌，触及逾四年低位，因有后续卖盘和预计全球第二大糖出口国泰国将有供应进场。
ICE阿拉比卡咖啡期货下跌，此前巴西迎来急需的降雨。ICE和伦敦可可期货几无变动。
ICE-10月原糖放量下跌，主要因近月合约在月底到期前，投资者将10月合约展期到3月合约。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 在交易日收市时到期，预计将有少量合约交割。纽约和伦敦合约预计将有泰国糖供应，美国糖合约很少有来自泰国的供应。
ICE-10月原糖期货 收低0.11美分，或0.8%，报13.67美分，此前跌至2010年5月来最低的13.52美分。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 收涨13.30美元，或3.4%，报402.60美元，周五触及384.90美元，此为合约低位和2009年4月来近月合约最低位。
两个伦敦交易消息表示，他们预计Liffe10月合约将有约10吨糖交割。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌2.35美分，或1.3%，收报每磅1.8220美元。
LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌20美元，或1%，报每吨1,997美元，此为8月21日来最低。
ICE-12月可可期货 涨4美元，或0.1%，收报每吨3,057美元。Liffe-12月可可期货 涨6英镑，或0.3%，报每吨2,000英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透4月20日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications)周四公布史无前例地出现季度用户数减少，即便该公司推出了无限数据计划，这引发外界质疑其是否需要比雅虎还庞大的收购来分散其业务。
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 路透新加坡4月21日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $53.34/$54.12 sup $52.56/$52.32 棕榈油 2,538马币(林吉特) sup 2,484/2,464马币 西德克萨斯中质油(W $51.91 sup $50.04 TI) 现货金 $1,265 res $1,296/$1,303 LME期铜 $5,689/$5,724 sup $5,592/$5,531 LME期铝 $1,931/$1,924 res $1,955/$1