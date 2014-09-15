纽约期市：ICE原糖期货跌至四年低位，连跌第九日

路透纽约/伦敦9月15日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第九日下跌，触及逾四年低位，因有后续卖盘和预计全球第二大糖出口国泰国将有供应进场。

ICE阿拉比卡咖啡期货下跌，此前巴西迎来急需的降雨。ICE和伦敦可可期货几无变动。

ICE-10月原糖放量下跌，主要因近月合约在月底到期前，投资者将10月合约展期到3月合约。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 在交易日收市时到期，预计将有少量合约交割。纽约和伦敦合约预计将有泰国糖供应，美国糖合约很少有来自泰国的供应。

ICE-10月原糖期货 收低0.11美分，或0.8%，报13.67美分，此前跌至2010年5月来最低的13.52美分。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖期货 收涨13.30美元，或3.4%，报402.60美元，周五触及384.90美元，此为合约低位和2009年4月来近月合约最低位。

两个伦敦交易消息表示，他们预计Liffe10月合约将有约10吨糖交割。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 跌2.35美分，或1.3%，收报每磅1.8220美元。

LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 收跌20美元，或1%，报每吨1,997美元，此为8月21日来最低。

ICE-12月可可期货 涨4美元，或0.1%，收报每吨3,057美元。Liffe-12月可可期货 涨6英镑，或0.3%，报每吨2,000英镑。(完)

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