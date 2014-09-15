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市场报道 | 2014年 9月 16日 星期二 04:45 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米期货上涨1%，因回补空头

路透9月15日 - 美国玉米期货周一跳升1%，交易商说，因价格未能跌穿上周触及的四年低位，投资者回补空头。

周五在玉米市场下跌时，芝加哥商业交易所集团(CME Group)数据显示，未平仓合约增加5,084口，至124.6万口，暗示市场建立了新的空头头寸。

美国农业部称，民间出口商销售12万吨2015/16销售年度美国玉米到墨西哥。2015/16销售年度将在2015年9月1日开始。

美国农业部又表示，截止9月11日该周，出口检验美国玉米74.123万吨，远低分析师预估区间的低端。

12月玉米合约 涨4-1/2美分，报3.43美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为135,812口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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