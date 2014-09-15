美国债市：公债上涨，因经济数据不佳吸引了低吸买盘

* 美国8月制造业产出七个月来首次下跌

* 市场认为该数据将令美联储放缓升息步伐

* 长债升幅最大

路透纽约9月15日 - 美国公债价格周一结束跌势上涨，因低吸买家入市，因部份美国经济领域增长疲弱的迹象，将可能放慢美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束宽松政策的步伐。

“上周投资者对美联储的利率前景感到诸多不安，令公债收益率上升，但目前市场可能已充份消化所有紧张情绪，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。“公债抛售可能过了头。”

美国10年期公债 周一上涨8/32，收益率报2.585%，较日内低位2.582%仅高一些。此前公债价格持续下跌，10年期公债收益率从9月5日的2.476%上涨至上周五的2.613%。

“这是循环论证，增长疲弱将令美联储不会很快升息，”Action Economics董事总经理Kim Rupert说。

美国30年期公债价格 上升10/32，收益率报3.33%，周五收报3.345%。美国公布8月制造业产出下降后，该收益率跌至3.31%低位。

美联储数据显示，美国8月制造业产出七个月来首次下降，令市场意外，因汽车生产下降。

Rupert说，纽约联邦储备银行9月制造业指数强劲，但就业分项指数疲弱，也推动公债市场交易。该报告显示9月制造业活动增长速度为约五年来最快，但就业指数下降。

Rupert说，海外经济活动持续疲软的迹象也刺激美债买需。

“中国周末公布的工业增速数据疲弱，经济合作暨发展组织(OECD)周一下调主要发达经济体的成长预估，”她说，“市场在消化成长忧虑。”

中国8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

经济合作暨发展组织(OECD)周一下调主要发达经济体的成长预估。

美联储本周将进行为期两天会议，周三会后将可能暗示，美联储和升息时机更接近一些，目前市场广泛预计，美联储将在2015年升息。

美联储主席叶伦认为，过去一年美国失业率下降并没有充份反映出就业市场相当疲弱的部份。这可能令美联储可以在明年相当一段时间内仍保持低利率，且通胀不会带来任何威胁。

较短期公债价格周一也上涨。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (+01/32) 0.548

五年期公债 99-06/32 (+04/32) 1.795

10年期公债 98-05/32 (+07/32) 2.589

30年期公债 95-32/32 (+08/32) 3.338(完)

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