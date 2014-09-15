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市场报道 | 2014年 9月 16日 星期二 04:10 BJT

美国股市：道琼工业指数收涨0.26%，Nasdaq指数下跌1.07%

路透纽约9月15日 - 美股周一涨跌互见，科技股拖累Nasdaq指数录得7月来最大单日跌幅，而标普500指数基本持平，投资者为阿里巴巴本周稍后计划上市作准备。

道琼工业指数 收高43.63点，或0.26%，至17,031.14点；标准普尔500指数 收低1.41点，或0.07%，至1,984.13点；Nasdaq指数 下滑48.696点，或1.07%，至4,518.902点。(完)
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