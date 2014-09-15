国际油市：布兰特原油几无变动，此前跌至26个月低点

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
* 中国8月工业产出增速降至近六年低点
* 俄罗斯能源部长将和OPEC官员会面，因低油价令俄罗斯预算受压
* 俄罗斯第四季原油出口料下降
* 布兰特10月原油合约周一到期
路透纽约9月15日 - 布兰特原油周一几无变动，此前中国经济数据疲弱，令油价稍早挫跌至26个月低点，而美国原油上涨，在上周触及约16个月低位寻获技术支撑，令价格反弹。
油价早盘下跌，因数据显示中国8月工业产出增速降至近六年来最低，且其他关键经济领域的活动增长也放缓，令人担心全球第二大经济体中国的成长经济可能急速放缓。
“中国数据不佳，足以对中国和全球石油需求前景造成实质性的忧虑，”Again Capital LLC合作伙伴John Kilduff说。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)和石油输出国组织(OPEC)官员周二将在维也纳举行一年一度的会议，因油价不断下跌对俄罗斯预算构成压力。这则消息扶助油价从日内低位反弹。石油销售占俄罗斯预算的40%。
10月布兰特原油 下跌0.46美元，收报每桶96.65美元，之前跌至2012年7月2日来最低的96.21美元。
11月布兰特原油 下滑0.08美元，收报每桶97.88美元。11月布兰特原油较10月布兰特原油升水超过1美元。
美国10月原油 上升0.65美元，收报每桶92.92美元，从90.63美元日内低位反弹超过2美元，今日的日低距离上周触及约16个月低位90.43美元不远。
布兰特原油较美国原油溢价收报3.73美元，为4月来最窄。
美国10月原油合约将在9月22日到期。
经纪商表示，有消息称，俄罗斯第四季海运石油出口预计将较上季下降，因布兰特原油价格跌势放缓。
周一公布的部份美国经济数据未能对油价提供支撑。美国8月制造业产出七个月来首次下降。
中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿；审校 母红)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30