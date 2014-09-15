加拿大股市：下跌，因担心中国经济和商品价格下滑

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透多伦多9月15日 - 加拿大主要股指周一下跌，因商品价格走弱和对中国经济增长步伐的忧虑打压市场人气，拉低各主要板块。
一些分析师下调其对2014年中国经济增长预估，周末中国公布8月工业产出增速为七个月来最低。
对中国经济增长的悲观情绪，令基本金属和油价承压，进而损及资源股占很大权重的加拿大股指。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌49.02点，或0.32%，报15,482.56点。该指数10大类股全数收低。
金融股跌0.2%，包括矿业股的材料股跌0.5%。
投资者静待本周稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)在结束政策会议后发布的政策声明和记者会，从中寻找升息计划的线索。(完)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)