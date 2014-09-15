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市场报道 | 2014年 9月 16日 星期二 05:01 BJT

加拿大股市：下跌，因担心中国经济和商品价格下滑

路透多伦多9月15日 - 加拿大主要股指周一下跌，因商品价格走弱和对中国经济增长步伐的忧虑打压市场人气，拉低各主要板块。

一些分析师下调其对2014年中国经济增长预估，周末中国公布8月工业产出增速为七个月来最低。

对中国经济增长的悲观情绪，令基本金属和油价承压，进而损及资源股占很大权重的加拿大股指。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌49.02点，或0.32%，报15,482.56点。该指数10大类股全数收低。

金融股跌0.2%，包括矿业股的材料股跌0.5%。

投资者静待本周稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)在结束政策会议后发布的政策声明和记者会，从中寻找升息计划的线索。(完)
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