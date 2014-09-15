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市场报道 | 2014年 9月 16日 星期二 06:08 BJT

《美国重要政经日程》--9月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布8月生产者物价指数(PPI)

1530 - 财政部周度例行标售四周期国库券和52周期国库券

2000 - 财政部公布7月国际资本报告

2030 - 美国石油协会(API)公布一周石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 龚芳)
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