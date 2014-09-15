金砖国家：9月15日股汇市收盘纵览

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透9月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月15日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周一收跌0.54%，报1,055.78点。
中国股市：沪综指收升续创一年半新高，经济数据不佳抑制大盘上涨力度
香港股市：收在五周低点，中石化拖累大盘
中国汇市：中国汇市：人民币随离岸走势大幅收低，工业数据不佳拖累经济预期
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巴西股市：指标圣保罗交易所Bovespa指数 扳回上一交易日的部分跌幅，因受钢铁及铁矿石生产商巴西淡水河谷 股价的带动。现货铁矿石价格周一创下3月以来最大单日涨幅之后，激励巴西淡水河谷股价上扬。Bovespa指数收高1.79%，报57,948.76点。
拉美汇市：巴西雷亚尔挫至近六个月低点，测试央行对汇率下挫的容忍度
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南非股市：收高，全球第二大酿酒商SABMiller 以及非洲主要黄金生产企业AngloGold Ashanti 等权重股走强，在迟滞的市况中推动大盘上涨。指标Top-40绩优股指数 收涨0.36%至46,032点。综合指数 上涨0.25%，报51,377点。
南非汇市：兰特兑美元勉力小升，扳回之前录得的部份跌幅
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印度股市：收低将近1%，录得约五周来最大单日跌幅，中国工业产出放缓引发忧虑，及本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前的谨慎气氛，均推动印度绩优股下跌。指标BSE指数 下跌0.9%，或244.48点，收报26,816.56点，是8月28日以来最低收盘水准。NSE指数 下跌0.78%，或63.50点，收报8,042点，为9月1日以来最低收位。
印度汇市：印度卢比触及一个月低位，并创下约一个半月最大单日跌幅，追随其他亚币走低。此外，由于股市下跌，来自托管银行的美元需求也伤及印度卢比。印度卢比兑美元 收报61.13/14，上周五收盘价为60.65/66。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.53%，报1,194.730点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.59%，报648.33点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌1.59%，报38.3850卢布；卢布兑欧元 下滑1.42%，至49.6445卢布。(完) (编译 李婷仪 审校 于春红)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30