金砖国家：9月15日股汇市收盘纵览

路透9月16日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月15日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收跌0.54%，报1,055.78点。

中国股市：沪综指收升续创一年半新高，经济数据不佳抑制大盘上涨力度

香港股市：收在五周低点，中石化拖累大盘

中国汇市：中国汇市：人民币随离岸走势大幅收低，工业数据不佳拖累经济预期

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巴西股市：指标圣保罗交易所Bovespa指数 扳回上一交易日的部分跌幅，因受钢铁及铁矿石生产商巴西淡水河谷 股价的带动。现货铁矿石价格周一创下3月以来最大单日涨幅之后，激励巴西淡水河谷股价上扬。Bovespa指数收高1.79%，报57,948.76点。

拉美汇市：巴西雷亚尔挫至近六个月低点，测试央行对汇率下挫的容忍度

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南非股市：收高，全球第二大酿酒商SABMiller 以及非洲主要黄金生产企业AngloGold Ashanti 等权重股走强，在迟滞的市况中推动大盘上涨。指标Top-40绩优股指数 收涨0.36%至46,032点。综合指数 上涨0.25%，报51,377点。

南非汇市：兰特兑美元勉力小升，扳回之前录得的部份跌幅

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印度股市：收低将近1%，录得约五周来最大单日跌幅，中国工业产出放缓引发忧虑，及本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前的谨慎气氛，均推动印度绩优股下跌。指标BSE指数 下跌0.9%，或244.48点，收报26,816.56点，是8月28日以来最低收盘水准。NSE指数 下跌0.78%，或63.50点，收报8,042点，为9月1日以来最低收位。

印度汇市：印度卢比触及一个月低位，并创下约一个半月最大单日跌幅，追随其他亚币走低。此外，由于股市下跌，来自托管银行的美元需求也伤及印度卢比。印度卢比兑美元 收报61.13/14，上周五收盘价为60.65/66。

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俄罗斯股市：指标股指 跌1.53%，报1,194.730点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.59%，报648.33点。