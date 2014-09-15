美国与加拿大经济指标预测--9月16日-9月23日****

韩国个股：乐天计划将四个业务部门并入一家控股公司--报导
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月15日当周
9月16日(二)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 +1.0% +0.6%
1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 +0.1% +0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
核心最终需求PPI(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) +1.8% +1.6%
2000 美国整体净资本流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,535
外国购买美国公债(亿美元) -- 净卖出208
9月17日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 9月12日当周 -- 327.2
再融资指数 -- 1,265.0
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.9% +2.0%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9%
1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,140 赤字1,112
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 56 55
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.1%
1800 美国联邦基金利率目标 -- --
量化宽松月度购债规模(亿美元) -- 250
9月18日(四)
1230 美国房屋开工(万户) 8月 104 109.3
建筑许可(万户) 104.5 105.7
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月13日当周 30.5 31.5
四周均值(万人) -- 30.4
续请失业金人数(万人) 9月6日当周 247.0 248.7
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 23.0 28.0
9月19日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 -0.2%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
央行核心CPI(较前月) +0.2% -0.1%
(较上年同期) +1.8% +1.7%
1230 加拿大趸售(批发)贸易 7月 +0.6% +0.6%
1400 美国领先指标(较前月) 8月 +0.4% +0.9%
9月22日当周
9月22日(一)
1230 美国全国活动指数 8月 -- 0.39
1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 520 515
9月23日(二)
1230 加拿大零售销售(较前月) 7月 -- +1.1%
1300 美国房价(较前月) 7月 -- +0.4%
(较上年同期) -- +5.1%
美国房价指数 -- 212.7
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月 58.0 57.9
1400 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 9月 -- 正12 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 龚芳；审校 徐文焰)
路透首尔4月21日 - 据韩国财经网站Money Today报导，韩国乐天集团计划将包括乐天购物在内的四个业务部门并入一个控股公司，以解决交叉持股问题。
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)