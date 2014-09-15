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亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月15日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.32 -2.38 -4.99 2606334

搜狐 52.92 -3.17 -5.65 736586

网易 86.62 -1.70 -1.92 239480

百度 210.73 -7.23 -3.32 3512401

台湾

台湾积体电路 20.24 -0.10 -0.49 1992948

联电 2.08 -0.03 -1.42 156820

日月光 6.04 -0.06 -0.98 103908

硅品精密 6.88 -0.06 -0.86 606755

和信超媒体 0.98 -0.00 -0.44 82983

友达 4.70 -0.10 -2.08 215868

中华电信 30.38 -0.09 -0.30 17232

台湾国际航电 53.62 +0.09 +0.17 1538922

香港

中国移动 63.12 -0.74 -1.16 269035

中国联通 17.49 -0.30 -1.69 62281

中国电信 63.54 -0.89 -1.38 12245

中芯国际 4.79 -0.05 -1.03 17464

电讯盈科 6.31 -0.10 -1.56 406

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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