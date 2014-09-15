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亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 07:09 BJT

全球经济：G20将讨论欧洲需求，希望德国贡献一己之力--加拿大官员

路透渥太华9月15日 - 加拿大一高官周一表示，20国集团(G20)各财长和央行总裁本周末将齐聚澳洲，可能会讨论欧洲需有所作为来刺激经济增长，德国亦应贡献一己之力。

该官员称，G20将会讨论近期需求不足。但他表示将会致力于财政稳定，因此不太可能会呼吁各国一反之前在这方面的努力。

这位要求匿名的官员称，各国代表将会关注目前还可以采取措施的空间。

美国财政部一高官称，华盛顿方面将会推动欧洲方面采取更多措施，特别提到德国拥有庞大的经常帐盈余，可通过提高支出和进口来更有作为。

加拿大这位官员表示，G20一如既往会讨论到汇率问题，并补充道G20普遍的看法是美元升值至少部分是由于美国经济的改善。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 戴素萍)
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