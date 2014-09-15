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亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 06:53 BJT

****敬告客户：香港股市周二预料将因台风影响延迟开市****

路透香港9月16日 - 香港交易所周二的股市及衍生品市场料将延后开市，此前香港天文台已针对台风海鸥发出八号暴风风球信号。

如果香港时间早上九点(0100GMT)仍然悬挂八号风球，早盘将休市。如果当地时间中午时分仍为八号风球信号，将暂停交易一天。

香港天文台周一晚间悬挂八号风球信号，称台风海鸥将在周二凌晨时分最接近香港，预计在香港以外掠过时会影响香港一段时间。(完) (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
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