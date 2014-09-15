更新版 1-中法关系：两国政府展开合作，促进法国的人民币投资

2004年以来，该行一直通过以美元为主的合格境外机构投资者制度(QFII)在中国投资。截至8月末的QFII投资金额为29亿美元。

中国人民银行周一稍早表示，根据《中国人民银行与法兰西银行备忘录》相关内容，决定授权中国银行巴黎分行担任巴黎人民币业务清算行，这是中国扩大离岸人民币市场的又一举措。

总部设在巴黎的泛欧交易所集团 表示，中国银行7月已经通过私募发行了价值约20亿元人民币的离岸债券。

“发债的目的是要在业务和财务方面支持那些积极投资中国的欧元区企业，”泛欧交易所集团周一在一份声明中称，并补充称此次发债获得3.65倍的超额认购。

马凯称，中国和法国将共同努力提升欧元和人民币在国际市场上的作用。“两国认为，我们需要更加平衡、更加多样化的国际货币体系，”他说。