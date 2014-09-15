东欧情势：乌克兰顿涅茨克再传炮击声，停火局势再度紧绷

台湾股市：盘中上扬追随周边股市升势，各板块普涨
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
路透基辅9月15日 - 乌克兰叛军控制的顿涅茨克周一再次发生战斗；与此同时，乌克兰总统波罗申科准备提出一项大胆的计划，给予主张分离的东部地区“特殊地位”，希望结束这场已导致超过3,000人丧命的冲突。
东部工业重镇顿涅茨克再次发生的激战，加上周末期间导致至少六人死亡、国际观察团队遭炮击的攻击事件，让乌克兰政府与俄罗斯支持的叛军之间持续仅10日的停火面临新的压力。
停火始于9月5日，尽管有零星冲突发生，但在上周末前状况大致稳定。
根据欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)，上周六在仍为乌政府控制的顿涅茨克机场附近，发生猛烈的武装冲突；顿涅茨克一处市场遭到炮击，至少造成一人死亡。
顿涅茨克的路透记者报导，周一晚间，在机场地区、车站以及接近市中心的Leninsky地区附近，仍能听见炮击与飞弹攻击声。
顿涅茨克叛军的主要领袖周一指责乌克兰政府再三违反停火协议，暗示停火不会持续太久。
冲突再起的同时，乌克兰总统波罗申科准备向国会提出一项草案；当地媒体称，这项草案将同意暂时给予叛军所宣告的“人民共和国”自治地位。
当地媒体周一披露草案内容表示，草案将同意给予支持叛军的地区自治权，以三年为限，并允许他们“强化与深化”与俄罗斯的关系。
草案将同意叛军建立警察部队，并在11月举行自己的地方选举。(完) (编译 陈宗琦；审校 徐文焰)
路透台北4月21日 - 台股周五盘中上扬，追随本地区周边股市涨势， 投资者押注企业财报强劲以及美国税改。 0251GMT，台湾加权指数 涨0.75%报9,705.06点，周四收低0.1 %。 各板块普涨，半导体类指数 涨1.18%，汽车类指数 上 扬0.77%。 在交投热络个股中，台积电 上涨1.34%。 电子股 上涨0.98%，金融保险类股 涨0.61%。(完) (编译 李爽/戴素萍 审校 张涛/孙国玉)
0318 GMT * 美元指数在亚洲时段小幅上涨，开盘涨0.1%，交投淡静，但海外市场走势震荡 * 隔夜风险胃纳增强后，本地市场走势向好，日本股市日经指数涨0.9%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6% * E-迷你标普500指数持平，周末的法国选举将左右海外市场的风险情况 * 动能指标及5、10及20日移动均线冲突，整体呈中性格局 * 纽约波动区间99.40/99.86，为初步支撑位和阻力位 * 图表：http://reut.rs/2pJK2yZ (完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔4月21日 - 韩国股市周五早盘升至近三周高位，受外资需求 推动，因朝鲜(北韩)相关风险减弱，其他投资者将关注焦点转向法国总统 大选。 法国将分别于4月23日和5月7日举行总统大选的第一轮和第二轮投票 。 0250GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 上升0.9%至2,168.61点 ，创4月3日来高位。 韩元兑美元 小升0.1%报1,138.7韩元。 富国证券(Bookook Securities)股票分析师Kim Sung-hwan表示，由于基本面强势吸引投资者，韩股正处在上升通道。 “市场人士将密切关注法国总统大选结果，因为像英国退欧和美国总统大选等几个全球性重大市场都与市场预期完全不符，”Kim说。 周五公布的Elabe民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。 今日外资势将买超，临近中午时分买超1,489亿韩元(1.30