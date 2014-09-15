东欧情势：乌克兰顿涅茨克再传炮击声，停火局势再度紧绷

路透基辅9月15日 - 乌克兰叛军控制的顿涅茨克周一再次发生战斗；与此同时，乌克兰总统波罗申科准备提出一项大胆的计划，给予主张分离的东部地区“特殊地位”，希望结束这场已导致超过3,000人丧命的冲突。

东部工业重镇顿涅茨克再次发生的激战，加上周末期间导致至少六人死亡、国际观察团队遭炮击的攻击事件，让乌克兰政府与俄罗斯支持的叛军之间持续仅10日的停火面临新的压力。

停火始于9月5日，尽管有零星冲突发生，但在上周末前状况大致稳定。

根据欧洲安全与合作组织(OSCE/欧安组织)，上周六在仍为乌政府控制的顿涅茨克机场附近，发生猛烈的武装冲突；顿涅茨克一处市场遭到炮击，至少造成一人死亡。

顿涅茨克的路透记者报导，周一晚间，在机场地区、车站以及接近市中心的Leninsky地区附近，仍能听见炮击与飞弹攻击声。

顿涅茨克叛军的主要领袖周一指责乌克兰政府再三违反停火协议，暗示停火不会持续太久。

冲突再起的同时，乌克兰总统波罗申科准备向国会提出一项草案；当地媒体称，这项草案将同意暂时给予叛军所宣告的“人民共和国”自治地位。

当地媒体周一披露草案内容表示，草案将同意给予支持叛军的地区自治权，以三年为限，并允许他们“强化与深化”与俄罗斯的关系。