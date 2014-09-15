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亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 07:49 BJT

《全球汇市》美元在美联储会议前夕原地踏步，澳元脱离低位

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2939 1.2940 -0.01 -5.86 1.3745

美元/日圆 107.09 107.16 -0.07 +1.70 105.30

欧元/日圆 138.56 138.67 -0.08 -4.26 144.73

美元/瑞郎 0.9354 0.9351 +0.03 +4.77 0.8928

英镑/美元 1.6229 1.6231 -0.01 -1.98 1.6556

美元/加元 1.1049 1.1053 -0.04 +4.04 1.0620

澳元/美元 0.9034 0.9027 +0.08 +1.36 0.8913

新西兰元/美元 0.8173 0.8174 -0.01 -0.40 0.8206

澳元/日圆 96.730 96.730 +0.00 +3.07 93.850

新西兰元/日圆 87.520 87.590 -0.08 +1.28 86.410

英镑/日圆 173.80 173.93 -0.07 -0.30 174.33

澳元/新西兰元 1.1045 1.1037 +0.07 +1.82 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 朱晓军/李婷仪/张明钧/陈宗琦；审校 李爽/郑茵/戴素萍)
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