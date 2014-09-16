企业并购：德国ZF同意以135亿美元收购TRW，为自驾车市场做好准备

ZF报价为每股TRW股份105.60美元现金，以流通股计算，该并购案规模接近120亿美元。这比ZF有意收购消息爆出前7月9日TRW收盘价溢价16%。

这是2014年6月止当年度TRW未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)的7.6倍，从而成为汽车零部件行业规模最大的收购案之一。

位于密歇根州利沃尼亚的TRW是气囊、电子、刹车和转向设备的全球性生产商。其客户几乎囊括所有汽车厂商，包括福特 和通用汽车 。

ZF周一稍早宣布把转向设备部门出售给博世(Robert Bosch GmbH) ，此举是为与TRW更广泛的合并清除反垄断障碍。

ZF称，该交易需获反垄断和美国外国投资许可机构的批准，料将在2015年上半年完成交易。

高盛是TRW的财务顾问，盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)和领英(Gleiss Lutz)担任法律顾问。花旗和德意志银行为ZF提供咨询服务，Sullivan & Cromwell是其法律顾问。