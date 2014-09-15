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亚洲 | 2014年 9月 16日 星期二 07:48 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆陷于138.00-139.00

2327GMT

* 东京盘初欧元/日圆走势略较美元/日圆疲软

* 在近期高点附近买气相对旺盛，不过这全然是反映美元/日圆市况

* 138.00-10到期期权约2亿美元，139.00为3亿美元

* 137.08-91上方为日线图一目均衡云区，均线位置为138.36，小时图云区位于138.45-79

* 周线而言在一目均衡云区顶部139.21下方整固，一目均衡基准线持平于139.60

* 周线一目均衡转换线位于137.45下方，同时也低于月线转换线140.40(完)

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