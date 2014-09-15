《中国报摘》--中国证券报9月16日

* 头版头条:

--国务院总理李克强表示，中国经济要保持中高速增长、向中高端水平迈进，必须推动各方把促进发展的立足点转到提高经济质量效益上来；实现宏观经济整体和微观产品服务的质量“双提高”。

* 其他:

--农业银行 公告称，证监会审核通过其优先股发行申请。农行表示，在获正式发行批文后，将在市场条件具备的情况下，尽早完成发行；根据测算，发行800亿元人民币的优先股能提升一级资本充足率约0.83个百分点，接近可比同业的平均水平。

--经济学家、中国改革研究基金会秘书长樊纲指出，“十三五”(2016-2020年)期间中国GDP(国内生产总值)应能保持7%-7.5%的年增长率，而所谓的经济新常态，就是告别了以往实质上属于过热的高增长。

--京东方 公告称，公司通过下属全资子公司BOEOH出资约500万美元认购Meta公司部分优先股股权，标的公司是一家从事智能可穿戴和现实拟真业务的公司，京东方欲通过此举加码该项业务。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 边竞; 审校 张喜良)