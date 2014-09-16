版本:
中国
债券 | 2014年 9月 16日 星期二 09:12 BJT

路透调查：10年期美债收益率一年内保持低位的机率有三分之一

德国10年期公债收益率今年迄今跌近100个基点至1.07%，因通胀低得可怕。德国10年期公债收益率跌幅甚至高于美债跌幅。

与美联储及英央行不同，欧洲央行不太可能很快升息，而仅会在下月开始有资产担保证券(ABS)购买计划。

经济合作暨发展组织(OECD)周一下调主要发达经济体的成长预估，敦促欧洲央行出台更加激进的刺激政策，以抵御欧元区的通货紧缩风险。

欧洲央行上周会议后路透立即进行了调查，结果显示欧洲央行有40%的机率买入公债，与美联储和英央行此前的作法一样。

策略师预计12月前德债收益率将微涨，但预计明年9月前将升至1.45%，几乎比目前水准高出50个基点。

一些预测机构表示，他们可能将把欧洲央行的ABS购买规模及下一轮长期贷款规模预估上调。

“原因在于，未来三到六个月我们将看到通胀和产出将开始反转，”CA-CIB欧洲利率策略主管Luca Jellinek称，这位分析师预计未来一年收益率将涨至2.10%。

与此同时，英债收益率料将与英国经济的稳步改善一同上升，英央行或将在明年中期升息。(完)

(编译 李婷仪/于春红; 审校 徐文焰/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐