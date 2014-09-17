《中国债券市场每日交易备忘》--9月17日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元10年期固息国债9:30-10:30招标，利率预测均值4.27% 中国中冶 30亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA/AA+)，工行和中行主承 河南投资集团5亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，浦发银行主承 国家开发投资公司15亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和交行主承 西安银行12.5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8500% 德阳银行5亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.7501% 浦发银行 12亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.6400% 民生银行 5亿元九个月期同业存单9:30-16:30报价发行，参考收益率4.8300% 友阿股份 8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 长源电力 3.4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 山西煤炭进出口集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，兴业银行主承 重庆西昌矿业1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 包钢股份 25亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，平安银行和浦发银行主承 富通集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，民生银行和工商银行主承 丹东港集团10亿元五年期投资者选择权中期票据(3+2)簿记建档(主体评级AA)，中信证券和中信银行主承 云南地矿总公司5.9亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，中信银行主承 富通集团3亿元永续中票簿记建档(主体评级AA)，南京银行主承 合肥建设投资控股集团20亿元10年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承 精功集团9亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行主承 中信大锰矿业3.6亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，光大银行和建设银行主承 青岛胶州湾发展公司11.5亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，兴业证券和国开证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 中航技术国际控股10亿元九个月期超短融011499018，票面利率4.80% 中金公司10亿元三个月期短融071409006，票面利率4.64% 山东焦化集团6亿元一年期短融041455036，票面利率8.00% 鞍山城建投资5亿元五年期中票101462029，票面利率6.18% ============================================================================ 三、缴款： 农发行60亿元一年期固息增发债140444，发行价格100.23元 江苏望涛公司10亿元六年期固息债1480500，票面利率6.82% 财政部150亿元六个月期贴现国债149905，发行价格98.098元 广东粤电集团30亿元九个月期超短期融资券 中国南车 30亿元三个月超短融 安徽省高速公路控股集团10亿元九个月超短融 江省物产集团10亿元三个月超短融 中粮集团45亿元六个月超短融 中国铝业公司4亿元九个月超短融 阳泉煤业集团10亿元九个月超短融 陆家嘴集团30亿元一年期短融 华泰证券 30亿元三个月期短融 扬州瘦西湖旅游发展集团2亿元一年期短融 成都公共交通集团2.5亿元一年期短融 新疆生产建设兵团投资公司4.5亿元一年期短融 中建一局集团7亿元一年期短融 西部建设 5亿元一年期短融 雅砻江流域水电开发20亿元一年期短融 碧水源 9亿元三年期中票 山东垦利石化集团3.9亿元三年期中票 无锡产业发展集团10亿元三年期中票 西部建设6亿元三年期中票 海宁中国皮革城2亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 南方航空 30亿元六个月期超短融011452001到期兑付，票面利率5.10% 江西省高速公路投资集团3亿元六个月期超短融011470004到期兑付，票面利率5.30% 中国国电集团43亿元一年期短融041351039到期兑付，票面利率4.88% 广西沿海铁路股份5亿元一年期短融041352034到期兑付，票面利率5.65% 安徽省交通投资集团7亿元一年期短融041356035到期兑付，票面利率5.80% 浙江省建设投资集团4亿元一年期短融041359060到期兑付，票面利率6.20% 招商银行 30亿元六个月期同业存单111407001到期兑付 南方电网10亿元10年期固息债048007到期兑付，票面利率5.30% 进出口行60亿元六个月期贴现债140316到期兑付，参考收益率4.2965% 申银万国证券10亿元三个月期短融1490116到期兑付，票面利率4.76% 湘财证券6亿元三个月期短融1490117到期兑付，票面利率5.24% 04南网债(1) 048006付息 08中冶美利债 088038付息 09附息国债23 090023付息 10国开05 100205付息 13中电投MTN003 101361010付息 13鄂联投MTN002 101366003付息 10锦州银行债 1020007付息 10汇金03 102703付息 11附息国债08 110008付息 12国开39 120239付息 12国开40 120240付息 12国开41 120241付息 12国开42 120242付息 12太科园债 1280288付息 12锡建发债 1280289付息 12包国资债 1280290付息 12珠海港MTN1 1282343付息 12南车集MTN1 1282344付息 12中船MTN3 1282345付息 12地方债09 129109付息 12地方债10 129110付息 13农发20 130420付息 13农发21 130421付息 13广东债01 1363001付息 13广东债02 1363002付息 13大洼城投债 1380276付息 13平凉债 1380279付息 13珠海汇华债 1380280付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： -- 9/18公布8月70个大中城市住宅销售价格月度报告 9/23公布9月汇丰中国制造业PMI初值 (8月初值50.3) 9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇/边竞)