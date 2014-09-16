欧洲个股：法国巴黎银行完成自荷兰合作银行收购波兰Bank BGZ

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透巴黎9月15日 - 法国巴黎银行 已经完成自荷兰合作银行收购波兰Bank BGZ ，作价45亿波兰币(13.9亿美元)，这是法巴拓展迅速成长市场计划的一部分。Bank BGZ资产规模在波兰排名第11大。
法巴上周在向投资人发布简报时表示，波兰成长前景有吸引力，且银行渗透率仅为温和的70%。收购Bank BGZ将使其在当地存款市占率达约4%。
法巴周一发布声明指出，该公司料将持有88.64%-90%的Bank BGZ股权，这取决于收购的结果。荷兰合作银行将保有略低于10%的股权。
波兰金融监管机构KNF于本月稍早批准了这件收购案。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选