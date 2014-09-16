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债券 | 2014年 9月 16日 星期二 09:21 BJT

欧洲个股：法国巴黎银行完成自荷兰合作银行收购波兰Bank BGZ

路透巴黎9月15日 - 法国巴黎银行 已经完成自荷兰合作银行收购波兰Bank BGZ ，作价45亿波兰币(13.9亿美元)，这是法巴拓展迅速成长市场计划的一部分。Bank BGZ资产规模在波兰排名第11大。

法巴上周在向投资人发布简报时表示，波兰成长前景有吸引力，且银行渗透率仅为温和的70%。收购Bank BGZ将使其在当地存款市占率达约4%。

法巴周一发布声明指出，该公司料将持有88.64%-90%的Bank BGZ股权，这取决于收购的结果。荷兰合作银行将保有略低于10%的股权。

波兰金融监管机构KNF于本月稍早批准了这件收购案。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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