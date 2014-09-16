澳洲央行：对房价投机性上涨发出警告--会议记录

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
8月澳洲房价同比增长近11%，主要受地产投资需求带动。
澳洲央行表示，假如屋主对房价进一步下跌作出反应，削减消费的话，可能对澳洲经济构成危险。
对房价发出的警告，应仅会巩固市场对利率将稳定更长一段时间的预期。澳洲央行上次降息是在2013年8月，投资者预计下次利率调整将是升息，但要到在2015年中期才会升息。
央行再次指称澳元对经济产生拖累作用，因澳元仍“高于多数对基本价值的估算。”
这可能就是澳元在过去一周左右下挫的原因所在，澳元兑美元跌0.04美元，报0.9025美元左右。(完)
(编译 郑茵/李婷仪/于春红; 审校 孙茉莉/李爽/龚芳)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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