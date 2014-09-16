更新版 1-中国公开市场：正回购量价双稳，经济形势不佳常规操作暂未见新动向

* 150亿元14天正回购操作，规模与上周同期相同

* 中标利率持平于3.70%，未见新意

* 月内有重启逆回购的可能，全面放松待观察 (新增评论和更多内容)

路透上海9月16日 - 上周末公布的不佳经济数据，引发市场热议降准降息的可能。不过从中国央行周二公开市场如期进行的正回购操作来看，规模与上周同期相同，利率也继续持平，显示常规操作层面，暂时还没有新的动向。

交易员认为，受季末以及外汇占款等因素影响，不排除公开市场本月重启逆回购支援流动性的可能。而全面放松的呼声虽增加，但马上落地预计很难，还需要更多数据判断经济“病情”如何。

央行公开市场今日进行的150亿元14天正回购，利率持平于3.70%。上周二和周四两次操作规模分别为150亿元和100亿元。

上周六公布的实体经济数据表现之糟糕却让投资者大跌眼镜。8月工业增速降至近六年低点，投资亦回落明显，再加上消费低于预期，都暗示着经济下行压力沉重，三季度GDP增速可能降至接近7%的水平。

北京一银行交易员表示，经济形势恶于预期，令降息、降准的讨论增加。不过从官方言论来看，定向宽松预计还是近期首选。“降息有点太大了，定向宽松肯定会持续。”

招商证券最新报告称，在经济数据恶化的同时，近期汇丰就业指数终值下调至48的临界值下方，或再次触发稳增长政策。在政策工具选择上，全面降准或是首选。不过国信证券强调说，中国全面降准仍需外汇占款数据更大幅度恶化。

包括今日操作，本月内公开市场到期资金仅为550亿元。而此前两年，央行在第三季度前后即开始集中启动逆回购操作，因此业内人士指出，若准备金率方面没有动作，重启逆回购也是不错选择。

另外，交易员并指出，因十一假期原因，本周四公开市场操作可能存在一定变数。就目前的资金情况看，逆回购现身的希望不大，比较可能的包括：不进行任何操作，或者以28天期正回购取代14天期品种。

据路透计算，本周公开市场将有330亿元到期资金投放，全部为正回购。其中今日到期量为180亿元，周四(18日)到期150亿元。

中国8月金融机构外汇占款环比减少311亿元，当月财政性存款环比增加992亿元。该两项数据表明，8月份市场因此减少了1,303亿元的流动性。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

===== ===== ===== ===== =====

正回购 （周二） 150

（周四） 待定

逆回购 （周二） --

（周四） 待定

央票到期 --

正回购到期 330

逆回购到期 --

===== ===== ===== ===== =====(完)

**央行公开市场相关报导