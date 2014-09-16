更新版 1-中国数据：FDI下降与反垄断无关，不能肯定出口能保持目前高速增长--商务部

* 8月FDI同比下降14%，1-8月同比下降1.8%

* 不能肯定出口能保持目前高速增长--商务部发言人

* 目前看外商投资资金流入流出没有异常变化 (新增更多内容)

路透北京9月16日 - 尽管中国8月吸收外商直接投资（FDI）同比下降14%，商务部发言人沈丹阳周二明确表态，这与中国目前正在进行的反垄断无关，目前来讲外商投资资金流入流出没有异常变化。

他在商务部举行的新闻发布会上并称，不能肯定出口能保持目前的高速增长形势，因国内外市场的不确定因素还很多，企业反映的困难还不少。

对于8月份中国出口增幅不错的原因，他认为得益于国际市场需求逐渐回升，以及去年高基数的因素在减弱有关，及中国支持外贸稳定增长政策的推进落实。

“今年7月份出口同比增长14.5%，8月份出口是增长9.4%，这是一个很不错的增速。接下来几个月，我们当然希望外贸的增速继续保持下去，但是不敢肯定一定能保持这样的一个高速度的增长。“沈丹阳称，因为国内外市场的不确定因素还很多，企业反映的困难还不少，还要继续做艰苦的努力。

中国8月进口同比下降2.4%，贸易顺差498.3亿美元，扩大77.8%，改写7月创下的473亿美元的单月历史纪录新高。

他提到，有关支持外贸的措施，根据国务院办公厅的文件，包括商务部在内的有关部门都在陆续出台，”这些措施有的已经出来了，有的还在落实中，未来几个月不会出特别大的新措施，主要是把原有的文件和政策落实好。“

至于外资三法的修订，沈丹阳提到，根据十八届三中全会关于“统一内外资法律法规，保持外资政策稳定、透明、可预期”精神，《中外合资经营企业法》、《外资企业法》、《中外合作经营企业法》这三部“外资三法”修订已列入到《十二届全国人大常委会的立法规划》。为做好这项工作，商务部正积极调研进行论证，并已在商务部官方网站发布公告，广泛征求意见。

与此同时，在中国（上海）贸易自由试验区内积极探索对外商投资试行准入前国民待遇的管理模式，在试验区暂时调整实施“外资三法”中的行政审批，将合同章程审批改为备案管理。

**外资流入流出无异常变化**

针对8月份贸易顺差大幅增加，但外汇占款下降，是否意味着资本正在加速流出中国的疑问，沈丹阳称，现在没有数据来支撑这样的一个说法。

“我们还正在研究相关的外商投资的投入流出情况和贸易的情况，目前来讲没有特别异常的变化。”他称。

商务部新闻稿公布，中国1-8月实际使用外资(FDI)783.4亿美元，同比下降1.8%。

中国近期对一批国内外企业发起反垄断调查，在发改委强势打击垄断行为的同时，外企在中国的经营环境也变得越来越严峻。对中国政府刻意扶持国内企业的担忧，促使一些人断言外企在中国的黄金时代已经结束。

在对外投资方面，据沈丹阳介绍，今年1-8月，中国境内投资者共对全球150个国家和地区的4,067家境外企业进行了直接投资，累计实现非金融类对外直接投资651.7亿美元(折合4,004亿元人民币)，同比增长15.3%.

其中8月当月，实现非金融类对外直接投资126.2亿美元(折合775.4亿元人民币)，同比增长112.1%。截至8月底，中国累计非金融类对外直接投资5,908亿美元（折合36,301亿元人民币）。