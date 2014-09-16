更新版 1-新债招标：国开行四期固息债定位偏高，新股发行等扰动一级投资需求

* 国开行四期固息债结果高于预期

* 数据虽然不佳，但政策未见跟进令市场失望

* 第四批新股发行下周启动，资金承压亦推高机构对新债定位 (新增评论和背景)

路透上海9月16日 - 中国国家开发银行 周二早间招标的四期固息债中标结果均高于预期。交易人士表示，虽然宏观数据不佳，但政策面暂未见跟进迹象，且第四批新股发行下周将启动，三季度末资金面压力不小，均推高机构对新债的定位。

“数据不好，周一二级(收益率)下了一点，但一级并没有跟进，投资热情不高，”上海一商业银行交易员称。

他并指出，数据表现糟糕，市场虽然对货币放松有预期，但政策面消息平静，机构心态犹豫，交易盘倾向止盈，且第四批新股发行下周开始启动，预计季末资金价格难下，均推高今日投标结果。

“现在基本是做一波出一波，不会有大波段的，交易盘投国开，标位肯定也是往上拉的，”他称。

在证监会周一下发IPO重启后第四批新股发行批文后，获批的11家新股中的10家周二即公告启动发行，而网上和网下申购时间均集中在下周，正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，料将进一步施压资金面。

央行公开市场今日操作也未见变动；上周末公布的不佳经济数据，引发市场热议降准降息的可能。不过从中国央行周二公开市场如期进行的正回购操作来看，规模与上周同期相同，利率也继续持平，显示常规操作层面，暂时还没有新的动向。

上海另一商业银行交易员还提到，对监管层最新推出的存款偏离度指标，机构也在观望其影响，因9月末就要开始实施，存款争夺战可能提前，造成资金成本拉升，债券投资也会受到冲击。

银监会上周五下发通知要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施；并要求商业银行不得设立时点性存款规模考评指标，不得设定单纯以存款市场份额或排名为要求的考评指标。

以下为今日招标的四期固息债具体结果：

三年 五年 七年 10年 -----------------------------------------------------------------------

中标收益率 4.6905% 4.83% 4.9301% 4.9667%

(中标利率)

投标倍数 2.61倍 2.41倍 3.38倍 3.75倍

预测均值 4.64% 4.81% 4.88% 4.93%

中债到期收益率 4.6611% 4.8298% 4.8795% 4.9882%

曲线

五年期为新发品种，为今年第24期金融债；三年为20期债 的第五次增发，七年为21期债 的第四次增发，10年为22期债 的第三次增发。

具体发行条款如下：

第20、21、22期增发和24期新发

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发行上限 3/5年：50亿元；7/10年40亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

缴款日 9月19日

起息日 3/7年：8月7日

5年：9月19日

10年：8月21日

分销期 9月18日-9月19日

上市日 9月25日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留