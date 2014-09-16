《中国债市每日综述》现券收益率止跌，不佳经济数据影响昙花一现

* 现券收益率转为盘整，对节前流动性忧虑仍在

* IRS尾盘突然扩大跌势，海外及政策预期影响皆有可能

* 一级表现偏弱，国开新债结果高于预期

路透上海9月16日 - 不佳经济数据对现券的提振昙花一现。随着偏弱的新债发行，中国银行间债市周二收益率先升后降，最终收在上日水平附近。因央行公开市场未给出新的动向，而对季末流动性担忧仍在，市场又退回观望。

在更为敏感的IRS市场上，尾盘在长端引领下突然扩大跌势，最大降幅接近10个基点(bp)。交易员称，这可能主要是受海外市场带动，同时也不排除对政策有进一步放宽预期推动所致。

国家开发银行 上午招标的四期固息债中标结果均高于预期。交易人士表示，虽然宏观数据不佳，但政策面暂未见跟进迹象，且第四批新股发行下周将启动，三季度末资金面压力不小，均推高新债定位。

上海一银行交易员表示，逊于预期的数据对现券提振作用渐消退，加上新债发行偏弱，现券收益率先升后降，并至上日收盘时水平。不过临近尾盘IRS长端突然加力下行，与现券形成对比。

剩余期限约6.33年的国开行固息债140203券最新成交 在4.8500%，上日尾盘为4.8550%。盘中最高成交收益率一度超过4.90%。

对于IRS下行的原因，可能更多受海外盘影响。“nd irs下得很多，估计flow不小。”北京一银行交易员猜测到。

也有交易员认为，相对于现券，提前反应趋势的IRS，可能也受到对未来政策进一步放宽等预期的影响，但这种判断还有待确认。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报93.58元人民币，较上日结算价微跌0.002元，近持平。

**新一轮IPO来袭，料加剧季末冲击**

银行间资金市场周二呈紧平衡态势，面对缴税以及月末等因素，七天以上资金需求普遍较旺，尤其是跨月品种，而新一轮IPO下周又将登场，料将进一步加剧对季末流动性的冲击。

交易员指出，在开盘价的“指导”下，主要回购利率仍未现明显上浮，但盘中加权价震荡上行的趋势较为明显，若资金接下来更趋紧张，即便有开盘价的牵引，回购利率仍有走高的可能。

“隔夜还好，七天以上的需求大了一些，跨月末的有点紧。”上海一银行交易员称。

华东一银行交易员也谈到，今日资金面和昨天差不多，整体属于中性偏紧，一个月的资金需求较多，加上下周起新股又要密集发行，“9月好不了了，利率肯定要上。”

在中国证监会周一下发IPO重启后第四批新股发行批文后，获批的11家新股中的10家周二即公告启动发行，而网上和网下申购时间均集中在下周，正逢三季度末临近，密集新股发行与银行体系季末因素叠加，料将进一步施压资金面。

而上海另一银行交易员谈到，银监会对于月末冲时点的加强监管，对于临近季末银行的揽存行为应会有一些制约，但因3%的存款偏离度仍有一定的弹性，因此对缓解资金面波动的作用可能也相对有限。

为约束商业银行存款“冲时点”行为，中国银监会上周五下发通知，要求商业银行加强存款稳定性管理，月末存款偏离度不得超过3%，否则将按严重程度采取相应监管纠正与处罚措施。

今日银行间市场质押式回购总成交金额9,064.37亿元，较上日的7,894.31亿元增近一成半。其中，隔夜品种为7,169.62亿元，上日为6,430.50亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:42 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8526 2.8415 +1.11 7,169.62

七天 3.3278 3.2778 +5.00 1,155.44

14天 3.5157 3.5885 -7.28 334.22

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0000 2.2050 -120.50 2,796.08

七天 3.8150 3.7750 +4.00 389.17

14天 6.5600 4.2300 +233.00 68.90

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9200 2.9100 +1.00 --

七天 3.4500 3.4300 +2.00 --

14天 3.4700 3.5600 -9.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8530 2.8510 +0.20 --

七天 3.2500 3.2440 +0.60 --

三个月 4.6349 4.6393 -0.44 --